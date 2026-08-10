En el marco de las acciones continuas de concientización y prevención sanitaria, la Municipalidad de Santa Fe avanza con un esquema estratégico de descacharrado asistido con el fin de prevenir el dengue. Se prioriza para el comienzo del cronograma la eliminación de criaderos de mosquitos en zonas de riesgo hídrico.
Dengue: refuerzan el descacharrado en barrios santafesinos con riesgo hídrico
La Municipalidad informa el cronograma de operativos asistidos para el mes de agosto con el objetivo de eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.
Cronograma
Este procedimiento se realizará los jueves desde las 9 hasta las 12 y consiste en el retiro de recipientes o depósitos de agua inservibles de los domicilios con el fin de reducir los posibles criaderos. En ese sentido, el cronograma establecido para este mes es el siguiente:
13/8: Altos de Noguera
20/8: Santa Rosa de Lima
27/8: La Boca
3/9: Vuelta del Paraguayo
Se aconseja al ciudadano facilitar el acceso a su vivienda al personal municipal, quienes estarán debidamente identificados. Desde la Dirección de Promoción de la Salud, los promotores concurrirán a los domicilios recordando medidas preventivas, síntomas, signos de alarma y proponiendo a los vecinos la revisión de patios para eliminar “cacharros” que funcionan como reservorios.
En caso de dudas sobre la identidad del personal municipal, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800-777-5000.
Recomendaciones para la prevención
Ante las intensas lluvias, la Municipalidad reitera las siguientes medidas de prevención: vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar y limpiar regularmente desagües y canaletas; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar (bebederos de animales, floreros, baldes) sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas; limpiar y desmalezar patios y jardines; y colocar telas mosquiteras en aberturas.
Finalmente, es importante recordar a la población que si aparecen síntomas de dengue, deben consultar al médico y evitar la automedicación.