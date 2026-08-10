#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Prevención

Dengue: refuerzan el descacharrado en barrios santafesinos con riesgo hídrico

La Municipalidad informa el cronograma de operativos asistidos para el mes de agosto con el objetivo de eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Las cuadrillas se despliegan por los barrios. MCSF.Las cuadrillas se despliegan por los barrios. MCSF.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En el marco de las acciones continuas de concientización y prevención sanitaria, la Municipalidad de Santa Fe avanza con un esquema estratégico de descacharrado asistido con el fin de prevenir el dengue. Se prioriza para el comienzo del cronograma la eliminación de criaderos de mosquitos en zonas de riesgo hídrico.

Mirá tambiénSanta Fe presentó su primer Plan de Respuesta al Cambio Climático y acelera medidas ante un posible regreso de El Niño

Cronograma

Este procedimiento se realizará los jueves desde las 9 hasta las 12 y consiste en el retiro de recipientes o depósitos de agua inservibles de los domicilios con el fin de reducir los posibles criaderos. En ese sentido, el cronograma establecido para este mes es el siguiente:

13/8: Altos de Noguera

20/8: Santa Rosa de Lima

27/8: La Boca

3/9: Vuelta del Paraguayo

​​Se aconseja al ciudadano facilitar el acceso a su vivienda al personal municipal, quienes estarán debidamente identificados. Desde la Dirección de Promoción de la Salud, los promotores concurrirán a los domicilios recordando medidas preventivas, síntomas, signos de alarma y proponiendo a los vecinos la revisión de patios para eliminar “cacharros” que funcionan como reservorios.

Mirá tambiénCuál es el impactante número de vehículos que se desguazaron en Santa Fe en sólo un año

En caso de dudas sobre la identidad del personal municipal, los vecinos pueden comunicarse a la línea municipal gratuita 0800-777-5000.

Recomendaciones para la prevención

Ante las intensas lluvias, la Municipalidad reitera las siguientes medidas de prevención: vaciar todos los recipientes que acumulen agua; revisar y limpiar regularmente desagües y canaletas; extremar el cuidado de recipientes que no se pueden tirar (bebederos de animales, floreros, baldes) sobre todo luego de las lluvias; utilizar espirales e insecticidas; limpiar y desmalezar patios y jardines; y colocar telas mosquiteras en aberturas.

Finalmente, es importante recordar a la población que si aparecen síntomas de dengue, deben consultar al médico y evitar la automedicación.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dengue
Santa Fe Ciudad
Fenómeno El Niño

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro