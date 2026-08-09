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Vacunación en Santa Fe: dónde y cuándo aplican vacunas contra la gripe, neumonía, VSR y coqueluche

El programa de inoculación gratuita continúa recorriendo distintos espacios públicos para atender a la población de riesgo y adultos mayores. Esta semana, el dispositivo brindará atención en diferentes puntos de la ciudad.