Salud

Vacunación, teatro y educación: Romang recibió una nueva jornada de Vax Team

Alrededor de 90 niñas y niños participaron de la actividad realizada en la Escuela N° 545 José Amenábar, donde se controlaron carnets de vacunación, se observó un alto nivel de cobertura y se entregaron figuritas de la campaña.