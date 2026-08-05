La ciudad de Romang fue escenario de una nueva jornada de la campaña Vax Team, una propuesta que busca fortalecer las coberturas de vacunación en niñas y niños en edad escolar mediante actividades recreativas y acciones de prevención desarrolladas en las instituciones educativas.
Vacunación, teatro y educación: Romang recibió una nueva jornada de Vax Team
Alrededor de 90 niñas y niños participaron de la actividad realizada en la Escuela N° 545 José Amenábar, donde se controlaron carnets de vacunación, se observó un alto nivel de cobertura y se entregaron figuritas de la campaña.
La actividad tuvo lugar en la Escuela N° 545 José Amenábar, donde se realizaron controles de carnets de vacunación, aplicación de dosis pendientes y una intervención teatral especialmente diseñada para promover la importancia de la inmunización.
Como parte de la iniciativa, los estudiantes recibieron figuritas para completar el álbum de la campaña a medida que regularizan las vacunas correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación.
Antes de arribar a Romang, la propuesta ya había pasado por Avellaneda y otras localidades como Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, Tostado y Elortondo.
La jornada contó con la participación de equipos de la Región de Salud-Nodo Reconquista y del vacunatorio del SAMCo de Romang, quienes coordinaron las acciones junto con la comunidad educativa.
Una propuesta que combina salud y educación
La campaña tiene como objetivo acercar la vacunación al ámbito escolar mediante una modalidad participativa que facilita a las familias el control de los carnets y la actualización de los esquemas pendientes.
El trabajo se desarrolla de manera articulada entre los establecimientos educativos y los equipos de salud. Mientras las escuelas distribuyen los álbumes de la campaña, los centros de salud verifican los esquemas de vacunación y entregan las figuritas correspondientes una vez aplicadas las dosis necesarias.
Esta estrategia busca incentivar la vacunación a través de herramientas lúdicas, promoviendo hábitos de prevención desde edades tempranas y facilitando el acceso a los servicios de salud.
Buenos resultados en los controles de vacunación
Desde el SAMCo de Romang destacaron la importante participación de la comunidad educativa durante la jornada.
A pesar de las condiciones climáticas adversas, cerca de 90 alumnos participaron de las actividades previstas. Además, se incorporaron más cursos de los inicialmente programados, con una respuesta entusiasta de los estudiantes durante la propuesta teatral y las acciones de vacunación.
Los controles de los carnets también reflejaron un alto nivel de cobertura. En los cursos de primero, segundo y tercer grado se detectaron únicamente cuatro alumnos con esquemas incompletos, un indicador que evidencia el trabajo sostenido que vienen realizando los equipos de vacunación en la localidad.
La campaña continúa recorriendo la provincia
La jornada en Romang se suma a otras acciones preventivas que los equipos de salud desarrollan de manera periódica para mantener actualizados los calendarios de vacunación tanto en niños como en adultos.
La campaña Vax Team continuará recorriendo distintas localidades de la provincia con el propósito de fortalecer las coberturas de vacunación, facilitar el acceso a las dosis previstas por el Calendario Nacional y promover la prevención mediante actividades que integran salud, educación y participación comunitaria.