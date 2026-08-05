Elisa

La Escuela Pablo A. Pizzurno recordó a los héroes de Malvinas con un acto cargado de reconocimiento

La comunidad educativa de la Escuela Pablo A. Pizzurno de Elisa realizó un emotivo acto para imponer el nombre del Salón de Usos Múltiples (SUM) en homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas Luis Taramelli y Eduardo Farías. La ceremonia reunió a autoridades, docentes, alumnos y vecinos en un reconocimiento al valor y al compromiso de quienes defendieron la soberanía argentina.