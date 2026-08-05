La localidad de Elisa vivió una jornada cargada de emoción y profundo sentido patriótico durante el acto realizado en la Escuela Pablo A. Pizzurno, donde se llevó adelante la imposición del nombre del Salón de Usos Múltiples (SUM) en homenaje a los excombatientes de la Guerra de Malvinas Luis Taramelli y Eduardo Farías.
La Escuela Pablo A. Pizzurno recordó a los héroes de Malvinas con un acto cargado de reconocimiento
La comunidad educativa de la Escuela Pablo A. Pizzurno de Elisa realizó un emotivo acto para imponer el nombre del Salón de Usos Múltiples (SUM) en homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas Luis Taramelli y Eduardo Farías. La ceremonia reunió a autoridades, docentes, alumnos y vecinos en un reconocimiento al valor y al compromiso de quienes defendieron la soberanía argentina.
La ceremonia reunió a integrantes de la comunidad educativa, autoridades locales, familiares y vecinos, quienes acompañaron un reconocimiento que busca mantener viva la memoria de quienes participaron en la defensa de la soberanía nacional.
Un homenaje para mantener viva la memoria
Durante el acto se recordó la entrega y el compromiso de los veteranos de Malvinas, destacando especialmente la figura de Eduardo Farías, quien ya falleció, pero cuyo legado continúa presente en la memoria de la comunidad.
La imposición del nombre al SUM representa un reconocimiento permanente al valor de ambos excombatientes y constituye un mensaje para las nuevas generaciones sobre la importancia de preservar la memoria histórica.
La comunidad educativa resaltó que este tipo de iniciativas permiten fortalecer el sentido de pertenencia y mantener vigente el recuerdo de quienes protagonizaron uno de los capítulos más significativos de la historia argentina.
Reconocimiento a quienes defendieron la soberanía
El acto estuvo marcado por un clima de respeto y reflexión, en el que se puso de relieve el compromiso de los veteranos que participaron del conflicto del Atlántico Sur.
Desde la Comuna de Elisa acompañaron la ceremonia y destacaron la importancia de generar espacios de reconocimiento para quienes defendieron al país, reafirmando que la memoria colectiva se construye a partir de acciones concretas que honran a sus protagonistas.
Un legado para las futuras generaciones
La imposición del nombre al Salón de Usos Múltiples no solo representa un homenaje a dos vecinos de la localidad, sino también un símbolo del compromiso de la comunidad con la preservación de la historia y los valores patrióticos.
Durante la ceremonia se remarcó que la memoria y el reconocimiento son pilares fundamentales para transmitir a los jóvenes el significado del sacrificio realizado por los excombatientes y la importancia de mantener vivo el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.