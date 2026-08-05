Departamento Castellanos

Rafaela fue sede de una jornada regional para coordinar acciones frente al riesgo hídrico

Ante las previsiones que indican un período con precipitaciones superiores a las habituales, representantes de municipios, comunas, organismos técnicos e instituciones participaron en Rafaela de una jornada de trabajo destinada a coordinar protocolos, analizar obras preventivas y fortalecer la respuesta frente a posibles excesos hídricos.