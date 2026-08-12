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El Clausura de la Liga Verense ya tiene programación para su primera fecha

La competencia comenzará este sábado y tendrá partidos hasta el lunes. La primera jornada del Clausura se disputará en las categorías Tercera y Primera División, con encuentros correspondientes a las Zonas A y B.

La Liga Verense confirmó la programación de la primera fecha del Clausura 2026La Liga Verense confirmó la programación de la primera fecha del Clausura 2026
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La Liga Verense de Fútbol confirmó la programación de la primera fecha del Torneo Clausura 2026, que marcará el inicio de la competencia para las categorías Tercera y Primera División.

La jornada se desarrollará entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto, con partidos distribuidos en distintos escenarios de la región y correspondientes a las Zonas A y B.

La actividad comenzará el sábado con el encuentro entre Giuliani FC y Huracán San Javier. La Tercera División jugará desde las 14 y la Primera División a partir de las 15.45.

El domingo se disputarán dos partidos. River Plate recibirá a Deportivo Unión, mientras que Huracán La Criolla se enfrentará con Calchaquí FC. En ambos casos, la Tercera División comenzará a las 13.30 y la Primera División a las 15.15.

La primera fecha de la zona se completará el lunes, cuando FCR Belgrano se mida con Vecinal Carlos Gardel, con partidos a las 14 en Tercera y a las 15.45 en Primera.

En esta zona, el Clausura también tendrá su estreno el sábado. C.R. Bartolomé Mitre enfrentará a Gimnasia F.C., mientras que Deportivo Alejandra jugará ante C.S. Sarmiento. Ambos encuentros tendrán como horarios de inicio las 14 para Tercera División y las 15.45 para Primera.

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El domingo será el turno de Huracán FBC y Estudiantes Unidos, con el partido de Tercera División previsto para las 14 y el de Primera para las 15.45.

Finalmente, el lunes se cerrará la jornada con el encuentro entre Ferrocarril Santa Fe y Central Colonia, que comenzará a las 13.30 en Tercera y a las 15.15 en Primera.

La programación fue difundida a través de una Comunicación Oficial de la Liga Verense de Fútbol, entidad afiliada a la Federación Santafesina de Fútbol (FSF) y a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Zona A

Sábado 15 de agosto

Giuliani FC vs. Huracán San JavierTercera: 14.00 | Primera: 15.45.

Domingo 16 de agosto

River Plate vs. Deportivo Unión — Tercera: 13.30 | Primera: 15.15.

Huracán La Criolla vs. Calchaquí FCTercera: 13.30 | Primera: 15.15.

Lunes 17 de agosto

FCR Belgrano vs. Vecinal Carlos GardelTercera: 14.00 | Primera: 15.45.

Zona B

Sábado 15 de agosto

C.R. Bartolomé Mitre vs. Gimnasia F.C.Tercera: 14.00 | Primera: 15.45.

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Deportivo Alejandra vs. C.S. SarmientoTercera: 14.00 | Primera: 15.45.

Domingo 16 de agosto

Huracán FBC vs. Estudiantes UnidosTercera: 14.00 | Primera: 15.45.

Lunes 17 de agosto

Ferrocarril Santa Fe vs. Central Colonia — Tercera: 13.30 | Primera: 15.15.

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