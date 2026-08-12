Rosario Central está listo para vivir su noche más esperada. Este jueves, en un “Gigante” de Arroyito que reventará de pasión y expectativa, recibirá a Corinthians de Brasil, en el choque de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.
Central se pone en modo Libertadores para recibir a Corinthians en Rosario
El “Canalla” se prepara para vivir una noche copera en el “Gigante” de Arroyito, en un duelo que será clave para sus aspiraciones de seguir con vida en el máximo certamen continental. Almirón dispone de todos sus jugadores para armar el mejor once posible. En el poderoso conjunto brasileño no renovó Memphis Depay
Desde que empezó la temporada 2026, los protagonistas “canallas” se encargaron de establecer que esta competencia continental es el máximo objetivo del club en este año.
Para este primer duelo de la serie, el técnico “auriazul” Jorge Almirón tiene a todos sus jugadores a disposición y podrá armar el mejor once posible. El entrenador del “Timao”, en cambio, pierde a Memphis Depay, el futbolista neerlandés que era la gran estrella del equipo, al que no le renovaron su altísimo contrato.
Central finalizó segundo en su grupo y por eso en octavos debe enfrentar a un primero, definiendo la llave de visitante.
El sorteo no fue amigable con el “Canalla”, ya que le tocó uno de los equipos más poderosos del continente, aunque hoy atraviesa problemas deportivos y sobre financieros, que entre otras cosas no le permitieron renovar el vínculo contractual a Memphis Depay, un futbolista que integró la nómina de Países Bajos en el reciente Mundial y que hacía la diferencia por su gran jerarquía.
El equipo rosarino viene de ganarle a Aldosivi de Mar del Plata el viernes pasado, por la cuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino.
Con el pie derecho
En ese encuentro, el DT Jorge Almirón no utilizó a los laterales titulares Agustín Sandez y Emanuel Coronel -éste último estaba suspendido por la roja que vio en cancha de River- y mandó al banco a Jaminton Campaz, que en la semana no había entrenador con normalidad y había presionado para ser transferido al fútbol mexicano.
El colombiano mostró su importancia para el equipo entrando en el segundo tiempo y dando vuelta el resultado que se había presentado adverso.
Si bien todavía no hay confirmación oficial, esos tres futbolistas volverían a ser titulares en el “Canalla” este jueves por la noche ante el conjunto paulista. Si esto se confirma, Central saldría a jugar este duelo clave con Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Giovanni Cantizano; Ángel Di María, Jaminton Campaz, Enzo Copetti.
La única duda de Almirón podría estar en la mitad de la cancha, donde quizás opte de entrada por un futbolista de mayor experiencia en este tipo de partidos como Guillermo “Pol” Fernández y se guarde la velocidad y el desequilibrio del pibe Cantizano para el segundo tiempo, cuando el rival esté más desgastado. Eso recién se conocerá minutos antes del inicio del partido, que será arbitrado por el uruguayo Andrés Matonte.
Ausencias
Con la ausencia confirmada de de Memphis Depay, cuya salida generó un escándalo en la interna del popular club de San Pablo, el equipo que podría poner en cancha el técnico Fernando Diniz está conformado por: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; Raniele, Allan, Breno Bidon y Rodrigo Garro; Kaio César y Pedro Raúl.
El “Timao” viene de ganarle 2 a 0 a Bragantino en una nueva fecha del campeonato Brasileirao, donde subió a la séptima posición, pero la semana pasada quedó eliminado de la Copa de Brasil a manos de Inter de Porto Alegre. A la irregularidad deportiva se le suman, además, los problemas financieros que el propio club reflejó en el comunicado sobre la no renovación de Depay.
“El Sport Club Corinthians Paulista ha decidido no renovar el contrato del atleta Memphis Depay. Esta decisión fue tomada única y exclusivamente en consideración a la salud financiera de nuestra institución, que demanda un riguroso equilibrio y responsabilidad en la gestión de los recursos disponibles”, expresa el comunicado que Corinthians publicó en las últimas horas en sus canales oficiales.
Central, que no atraviesa un presente ideal pero viene de dos buenas victorias en el torneo local, tratará de aprovechar ese “ruido” interno que tiene el rival para conseguir un resultado que le permita jugar la revancha en San Pablo con la expectativa de meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores de América.