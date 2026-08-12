8vos de Final

Central se pone en modo Libertadores para recibir a Corinthians en Rosario

El “Canalla” se prepara para vivir una noche copera en el “Gigante” de Arroyito, en un duelo que será clave para sus aspiraciones de seguir con vida en el máximo certamen continental. Almirón dispone de todos sus jugadores para armar el mejor once posible. En el poderoso conjunto brasileño no renovó Memphis Depay