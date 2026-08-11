En el Ducó

Boca venció a Recoleta por los octavos de la Copa Sudamericana 2026

Boca jugó un partido excelente, a pesar de haberlo arrancado en desventaja, y pudo ser efectivo en el segundo tiempo para imponerse por 3-1 ante Recoleta de Paraguay, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Delgado y Flores, los goleadores del local.