"¿Por qué no?"

Asumió Diego Forlán como nuevo DT de Uruguay y abrió la puerta al regreso de Luis Suárez

El ex delantero formalizó su interinato ante la salida de Marcelo Bielsa. Dejó como posibilidad latente una posible convocatoria de Luis Suárez, de 39 años, quien se desempeña actualmente en Inter Miami con Lionel Messi.