Diego Forlán asumió este lunes como director técnico interino de la Selección de Uruguay y dejó abierta la posibilidad de volver a convocar a Luis Suárez, tras cuestionar por qué no incluir a un delantero con experiencia y gol.
Asumió Diego Forlán como nuevo DT de Uruguay y abrió la puerta al regreso de Luis Suárez
El ex delantero formalizó su interinato ante la salida de Marcelo Bielsa. Dejó como posibilidad latente una posible convocatoria de Luis Suárez, de 39 años, quien se desempeña actualmente en Inter Miami con Lionel Messi.
En su primera conferencia, Forlán afirmó su afecto hacia el atacante y enfatizó la confianza en su aporte ofensivo, al sostener: “Tengo un cariño enorme por Luis. Tenemos mucha confianza. Si él está seleccionable, es uruguayo. Tener un jugador como Luis, con experiencia, tiene gol y lo sigue demostrando todos los fines de semana que juega, ¿por qué no?” , dijo Diego Forlán, director técnico interino de la Selección de Uruguay.
En la misma intervención remarcó: “Nadie va a discutir lo que es Luis” , dijo Diego Forlán, director técnico interino de la Selección de Uruguay.
Estado deportivo de Suárez
Luis Suárez, de 39 años, recuperó el nivel goleador en el Inter Miami de la MLS y miraba por televisión la eliminación de la Celeste en la fase de grupos del Mundial 2026, que contó con 48 participantes.
El delantero manifestó el 1 de abril que "jamás le diría que no a la selección", si fuera convocado, frase que reacondiciona el escenario tras las declaraciones de Forlán , dijo Luis Suárez, delantero.
Suárez se despidió de la selección en septiembre de 2024 tras un empate 0-0 contra Paraguay en las Eliminatorias y criticó al entonces seleccionador Marcelo Bielsa, al culparlo de tensar el ambiente dentro del plantel. Bielsa, además, no lo incluyó en la formación para jugar el Mundial.
En su trayectoria con la Celeste, el atacante acumula 69 goles en 143 partidos; participó en 16 encuentros en Copas del Mundo y estuvo en cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.
Con las declaraciones públicas de Forlán y el mensaje previo de Suárez, el nuevo interinato abrió una puerta concreta hacia una eventual convocatoria, condicionado a la clasificabilidad del jugador y a decisiones técnicas futuras.