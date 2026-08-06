Lionel Messi convirtió dos goles este miércoles por la noche en el triunfo de Inter Miami ante Atlético San Luis de México por la Leagues Cup y alcanzó los 921 tantos en su carrera profesional.
Messi quedó a 79 goles de alcanzar una cifra inédita en el fútbol
El argentino marcó un doblete ante Atlético San Luis por la Leagues Cup y llegó a 921 tantos en su carrera. Cristiano Ronaldo está todavía más cerca de los 1.000.
El capitán argentino regresó a la titularidad y volvió a ser determinante para el conjunto estadounidense. Con su doblete, quedó a 79 anotaciones de llegar a los 1.000 goles oficiales, una cifra sin precedentes en el fútbol.
El camino de Messi
La mayor parte de sus goles fueron convertidos con Barcelona, institución en la que desarrolló el tramo más extenso de su trayectoria y marcó 672 tantos.
También anotó 124 con la Selección argentina, 92 con Inter Miami y 32 durante su paso por Paris Saint-Germain. Según el total difundido, la cuenta general asciende a 921.
A partir del ritmo goleador que mantiene en Estados Unidos, el rosarino podría acercarse a la marca durante las próximas temporadas.
La carrera con Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo aparece como el principal candidato a alcanzar primero los 1.000 goles. El delantero portugués acumula 974 y necesita otros 26 para llegar a esa cifra.
El atacante convirtió 450 con Real Madrid, 145 con Manchester United, 129 con Al-Nassr, 101 con Juventus y cinco con Sporting de Lisboa, además de sus tantos con la selección portuguesa.
Ronaldo tiene 41 años, mientras que Messi cumplió 39. Ambos continúan activos y sostienen una competencia estadística que se extendió durante más de una década.
El antecedente de Pelé
Pelé afirmó durante años que había superado los 1.000 goles, aunque ese registro contemplaba encuentros amistosos y partidos disputados durante giras internacionales.
La FIFA le reconoce oficialmente 767 anotaciones. Por ese motivo, la posibilidad de que Messi o Cristiano Ronaldo alcancen el millar en partidos oficiales representaría una nueva marca histórica.
Messi continuará sumando oportunidades con Inter Miami en la Leagues Cup y en las restantes competencias de la temporada estadounidense.