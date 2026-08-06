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Messi quedó a 79 goles de alcanzar una cifra inédita en el fútbol

El argentino marcó un doblete ante Atlético San Luis por la Leagues Cup y llegó a 921 tantos en su carrera. Cristiano Ronaldo está todavía más cerca de los 1.000.

Lionel Messi llegó a 921 goles oficiales después de su doblete en la Leagues Cup. Foto: ReutersLionel Messi llegó a 921 goles oficiales después de su doblete en la Leagues Cup. Foto: Reuters
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Lionel Messi convirtió dos goles este miércoles por la noche en el triunfo de Inter Miami ante Atlético San Luis de México por la Leagues Cup y alcanzó los 921 tantos en su carrera profesional.

El capitán argentino regresó a la titularidad y volvió a ser determinante para el conjunto estadounidense. Con su doblete, quedó a 79 anotaciones de llegar a los 1.000 goles oficiales, una cifra sin precedentes en el fútbol.

El camino de Messi

La mayor parte de sus goles fueron convertidos con Barcelona, institución en la que desarrolló el tramo más extenso de su trayectoria y marcó 672 tantos.

También anotó 124 con la Selección argentina, 92 con Inter Miami y 32 durante su paso por Paris Saint-Germain. Según el total difundido, la cuenta general asciende a 921.

Aug 5, 2026; Miami, FL, USA; Inter Miami’s Carlos Henrique Casiniro, center, hugs forward Lionel Messi (10) and Rodrigo de Paul (7) after Messi’s second goal against Atlético San Luis during the first half of a Leagues Cup Phase One match at Nu Stadium. Mandatory Credit: Jim Rassol-Imagn ImagesEl argentino convirtió 92 tantos desde su llegada a Inter Miami. Foto: Reuters

A partir del ritmo goleador que mantiene en Estados Unidos, el rosarino podría acercarse a la marca durante las próximas temporadas.

La carrera con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aparece como el principal candidato a alcanzar primero los 1.000 goles. El delantero portugués acumula 974 y necesita otros 26 para llegar a esa cifra.

El atacante convirtió 450 con Real Madrid, 145 con Manchester United, 129 con Al-Nassr, 101 con Juventus y cinco con Sporting de Lisboa, además de sus tantos con la selección portuguesa.

Ronaldo tiene 41 años, mientras que Messi cumplió 39. Ambos continúan activos y sostienen una competencia estadística que se extendió durante más de una década.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain - Dallas Stadium, Arlington, Texas, U.S. - July 6, 2026 Portugal's Cristiano Ronaldo looks dejected after the match as Portugal are eliminated from the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Jerome MironCristiano Ronaldo acumula 974 goles y está a 26 de alcanzar los 1.000. Foto: Reuters

El antecedente de Pelé

Pelé afirmó durante años que había superado los 1.000 goles, aunque ese registro contemplaba encuentros amistosos y partidos disputados durante giras internacionales.

La FIFA le reconoce oficialmente 767 anotaciones. Por ese motivo, la posibilidad de que Messi o Cristiano Ronaldo alcancen el millar en partidos oficiales representaría una nueva marca histórica.

Messi continuará sumando oportunidades con Inter Miami en la Leagues Cup y en las restantes competencias de la temporada estadounidense.

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