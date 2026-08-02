Regreso esperado

Messi volvió tras el Mundial: ingresó desde el banco, estuvo cerca del gol y el Inter Miami empató

Después de disfrutar unos días de descanso en Rosario, el capitán argentino regresó a la actividad antes de lo previsto. Jugó más de 40 minutos frente a Columbus Crew, mostró que mantiene intacta su jerarquía y fue una de las figuras pese al 2-2.