Exactamente 13 días después de disputar la final del Mundial, Lionel Messi volvió a pisar una cancha. El capitán argentino dejó atrás sus vacaciones en Rosario, se reincorporó antes de lo previsto al Inter Miami y sumó poco más de 40 minutos en el empate 2 a 2 frente a Columbus Crew, por una nueva fecha de la Major League Soccer.
Messi volvió tras el Mundial: ingresó desde el banco, estuvo cerca del gol y el Inter Miami empató
Después de disfrutar unos días de descanso en Rosario, el capitán argentino regresó a la actividad antes de lo previsto. Jugó más de 40 minutos frente a Columbus Crew, mostró que mantiene intacta su jerarquía y fue una de las figuras pese al 2-2.
Aunque comenzó el partido entre los suplentes, toda la atención estuvo puesta en él. El rosarino había recibido autorización para extender su descanso, pero decidió ponerse rápidamente a disposición del entrenador Guillermo Hoyos y volver a la competencia.
El encuentro comenzó con casi 40 minutos de demora debido a una alerta meteorológica. Una vez que la pelota empezó a rodar en el Estadio NU, Inter Miami golpeó primero gracias a una genialidad de Luis Suárez.
Un golazo de Suárez y un partido cambiante
A los 16 minutos, Yannick Bright recuperó una pelota en el mediocampo y asistió al delantero uruguayo. Suárez sacó un remate de primera desde casi la mitad de la cancha y sorprendió al arquero adelantado para abrir el marcador con una verdadera obra de arte.
Sin embargo, Columbus reaccionó antes del descanso. Un centro desde la izquierda terminó con un desafortunado desvío de Casemiro, que convirtió en contra de su propio arco para establecer el 1 a 1.
La respuesta de Inter llegó otra vez con participación decisiva de Suárez. El delantero desbordó por la derecha y envió un centro preciso para Noah Allen, que anotó de cabeza. Aunque el gol fue anulado en primera instancia por posición adelantada, el VAR corrigió la decisión y confirmó el 2 a 1 con el que el equipo local se fue al entretiempo.
El ingreso de Messi cambió el partido
La expectativa terminó a los siete minutos del complemento, cuando Messi reemplazó a Daniel Pinter. Su impacto fue inmediato.
Apenas 24 segundos después de ingresar, sacó un remate que se estrelló contra un palo. Minutos más tarde volvió a generar peligro con una gran maniobra individual que terminó con un disparo apenas desviado.
Con el argentino en cancha, Inter Miami buscó constantemente encontrarlo en ataque. Sus compañeros priorizaron asistirlo una y otra vez, incluso resignando opciones de remate propias.
Pero cuando parecía que el triunfo quedaba en casa, Columbus encontró el empate a cinco minutos del final. Tras una infracción de Casemiro cerca del área, Brais Méndez ejecutó un tiro libre que sorprendió a todos: la pelota no fue desviada por ningún jugador y terminó ingresando junto al poste para decretar el 2 a 2 definitivo.
La mejor noticia para Inter
Más allá del resultado, el gran saldo positivo para Inter Miami fue la vuelta de su máxima figura. Después del desgaste del Mundial y con apenas dos semanas de descanso, Messi mostró movilidad, intensidad y protagonismo.
Aunque no pudo convertir, dejó claro que está listo para volver a liderar al conjunto estadounidense en una temporada que todavía tiene mucho por delante.