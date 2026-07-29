Lionel Messi tendrá una nueva oportunidad de ampliar su palmarés después de conducir a la Selección argentina hasta la final del Mundial 2026. El delantero podría alcanzar su título profesional número 49 con Inter Miami.
Messi buscará su título 49 tras su destacada actuación en el Mundial 2026
El capitán argentino podría ampliar su palmarés el 16 de septiembre, cuando Inter Miami enfrente a Cruz Azul en la Campeones Cup, que reúne a los campeones de Estados Unidos y México.
El equipo estadounidense enfrentará a Cruz Azul el 16 de septiembre por la Campeones Cup, torneo que cruza a los ganadores de las ligas de Estados Unidos y México. La definición se disputará en el Nu Stadium de Miami.
Una copa con dominio mexicano
La Campeones Cup comenzó a disputarse en 2018, cuando Tigres de México derrotó 3-1 a Toronto FC de Canadá en la primera edición.
Los representantes mexicanos ganaron todas las finales jugadas hasta el momento. Inter Miami buscará convertirse en el primer club de la MLS en quedarse con el trofeo y cortar esa racha.
Messi ya conquistó cuatro títulos desde su llegada al conjunto de Florida, que volverá a disputar una definición internacional con el argentino como principal figura.
Su actuación en el Mundial
A los 39 años, Messi fue una de las figuras del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. La Selección argentina alcanzó la final y perdió 1-0 ante España.
El capitán convirtió ocho goles: tres frente a Argelia, dos ante Austria y uno contra Jordania, Cabo Verde y Egipto. También repartió cuatro asistencias durante la competencia.
Sus números le permitieron llegar a 21 goles en Copas del Mundo. Kylian Mbappé terminó el torneo con 22 después de marcar un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto.
Los 48 títulos de Messi
Messi acumula 48 trofeos oficiales en su carrera profesional. La mayor parte de ellos fueron obtenidos durante su etapa en Barcelona.
El argentino ganó 35 títulos con el club catalán, seis con la Selección argentina —incluidos dos juveniles—, cuatro con Inter Miami y tres con Paris Saint-Germain.
La Campeones Cup frente a Cruz Azul será su próxima posibilidad de sumar una nueva conquista a ese registro.