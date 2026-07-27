La FIFA eligió el gol de Sidny Lopes Cabral ante la Selección argentina como el mejor del Mundial 2026. El lateral de Cabo Verde fue reconocido por el remate que convirtió durante el encuentro de dieciseisavos de final disputado en el Miami Stadium.
El golazo de Cabo Verde ante Argentina fue elegido como el mejor del Mundial 2026
Sidny Lopes Cabral recibió el reconocimiento por su remate al ángulo frente al Dibu Martínez. El lateral recordó el festejo, el desmayo de su madre y el mensaje que recibió de Marcelo.
Cabral dejó en el camino a Alexis Mac Allister y sacó un disparo desde afuera del área que ingresó en el ángulo del arco defendido por Emiliano “Dibu” Martínez. El tanto significó el empate parcial 2-2 en un partido que Argentina terminó ganando 3-2 durante el tiempo suplementario.
“No me lo podía creer”
El futbolista de 23 años recordó que detectó un espacio después de superar a su marcador y decidió buscar el arco. Mientras observaba la trayectoria de la pelota, comenzó a dimensionar la magnitud de la definición.
“Cuando levanté la vista y vi que la pelota iba hacia allá, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer. Todos mis compañeros se agarraban la cabeza de la alegría”, relató el defensor.
El desmayo de su madre
Después de convertir, Cabral corrió hacia la tribuna para compartir el festejo con sus familiares. Allí descubrió que su madre, Teresa, se había descompensado por la emoción provocada por el gol.
“Vi a mi madre llorando y todo el mundo estaba pendiente de ella porque se había desmayado cuando marqué”, contó el lateral sobre uno de los episodios más particulares del torneo.
De la quinta alemana al Mundial
Tres años antes de disputar la Copa del Mundo, Cabral competía en la quinta división del fútbol alemán y atravesaba una situación económica difícil. Según relató, llegó a utilizar bolsas de residuos como cortinas en el departamento donde vivía.
Antes del cruce con Argentina, uno de sus objetivos era conseguir una fotografía con Lionel Messi. Su participación terminó con uno de los reconocimientos individuales entregados después del campeonato.
El mensaje de Marcelo
El exlateral brasileño Marcelo se comunicó con Cabral para felicitarlo y contarle que había votado su remate como el mejor del torneo.
“Me dijo que había votado mi gol como el mejor del Mundial. Le respondí que estaba emocionado y me contestó: ‘Ha sido un placer verte jugar, sos muy bueno’”, recordó el jugador de Cabo Verde.
Los otros goles nominados
El tanto de Cabral terminó por encima de otras definiciones destacadas, entre ellas las convertidas por Eldor Shomurodov para Uzbekistán y Wilson Isidor con la camiseta de Haití.
El lateral ingresó así en la lista de ganadores del premio, que incluye a Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison.