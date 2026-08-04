La Selección argentina volvería a jugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, luego del subcampeonato conseguido en el Mundial 2026. La planificación contempla una gira con dos amistosos en China y un tercer encuentro como local.
Los partidos que jugaría la Selección argentina en la próxima fecha FIFA
El equipo nacional retomaría la actividad entre septiembre y octubre con dos amistosos en China y otro en la Argentina. Uruguay aparece como posible rival y Messi estaría en los planes.
Las negociaciones todavía se encuentran en marcha y no fueron confirmados los rivales ni las sedes. La intención de la AFA y del cuerpo técnico sería contar con Lionel Messi para el inicio del nuevo ciclo.
Una ventana más extensa
La próxima fecha FIFA tendrá una duración de 16 días. Desde 2026, el organismo unificó las antiguas ventanas de septiembre y octubre en un único período que permite disputar hasta cuatro partidos.
Argentina utilizaría tres de esos cupos. El proyecto incluye dos presentaciones en territorio chino y un encuentro en el país, que podría disputarse en Buenos Aires.
Uruguay, una posibilidad
Para el amistoso como local tomó fuerza la opción de enfrentar a Uruguay en una nueva edición del clásico rioplatense.
Por el momento no existe un acuerdo definitivo entre ambas asociaciones. Las conversaciones continuarán durante las próximas semanas para definir el rival, la sede y la fecha del partido.
La posible presencia de Messi
Messi estaría dispuesto a continuar en la Selección y podría integrar la primera convocatoria posterior a la derrota ante España en la final del Mundial.
Su presencia dependerá de su condición física y del calendario de Inter Miami. También sería un factor importante para cerrar los acuerdos comerciales vinculados con la gira por China.
El inicio de un nuevo ciclo
El cuerpo técnico buscaría aprovechar la ventana para comenzar la renovación del plantel con vistas al Mundial 2030, aunque mantendría como base a varios de los futbolistas que llegaron a la última final.
Antes de terminar 2026 habrá otra fecha FIFA entre el 9 y el 17 de noviembre. En ese período, la Selección podría disputar dos amistosos más antes del vencimiento del contrato de Lionel Scaloni en diciembre.