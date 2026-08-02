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Juventus le comunicó a Aston Villa que no fichará a Dibu Martínez

El club italiano le informó añ equipo inglés que no seguirá con la negociación del arquero de la Selección Argentina debido a que la valoración del jugador y los costos totales son demasiado altos.

El club inglés había cotizado al arquero de la Selección argentina en 10 millones de euros. Foto: REUTERS / Isabel Infantes.El club inglés había cotizado al arquero de la Selección argentina en 10 millones de euros. Foto: REUTERS / Isabel Infantes.
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Juventus le comunicó a Aston Villa que no avanzará en la contratación del arquero Emiliano “Dibu” Martínez. La decisión fue notificada por la dirigencia de la Vecchia Signora a los directivos del club inglés y responde a motivos económicos, ya que en Turín consideran que la valoración y los costos asociados exceden su presupuesto actual.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina's Emiliano Martinez, Lionel Scaloni and Lionel Messi at the Fanatics Fest - Javits Center, New York City, New York, U.S. - July 17, 2026 Argentina's Emiliano Martinez during his appearance at the Fanatics Fest REUTERS/Dylan MartinezEmiliano Martinez continuará atajando en el club inglés. Foto: REUTERS / Dylan Martinez.

La oferta del conjunto británico cotizó al guardameta en 10 millones de euros, cifra que Juventus calificó como elevada para un arquero de 33 años. En la negociación intervinieron términos de transferencia y gastos totales que, según la directiva italiana, no encajan en el plan financiero del club, por lo que la operación quedó frenada y comunicada oficialmente a Aston Villa.

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El arquero, con contrato vigente con Aston Villa hasta 2029, por ahora se prepara para regresar a Inglaterra y afrontar la pretemporada bajo la conducción de Unai Emery. El club inglés disputará la UEFA Champions League y quiere contar con su arquero para la próxima temporada, por lo que la postura del club británico fue de firmeza frente a la posibilidad de una salida.

Desde Aston Villa, Damian Vidagany, director deportivo, sostuvo la postura institucional y defendió la permanencia del futbolista: “No tenemos intención de dejarlo ir este verano. El equipo necesita su dedicación y su vasta experiencia, y es un elemento muy importante en nuestro proyecto para la próxima temporada”, dijo Damian Vidagany, director deportivo.

Motivos económicos

La valoración que manejó Aston Villa colocó a Martínez en 10 millones de euros, un número que el club italiano consideró alto para el perfil y la edad del guardavallas. Juventus estimó que los costos totales de la transferencia y las pretensiones del club de Birmingham no se ajustan a su presupuesto, por lo que optó por no avanzar en la operación.

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En Turín evaluaron tanto la tasa de transferencia como los gastos asociados y la proyección financiera, y concluyeron que la cifra propuesta por el club inglés excede lo previsto para reforzar la posición de arquero. Esa lectura económica fue la razón explícita por la que la negociación se interrumpió entre ambas instituciones.

La comunicación formal desde la directiva de la Vecchia Signora a los responsables del club inglés cerró la posibilidad de seguir negociando en este mercado de pases, dejando la valoración de 10 millones de euros como el punto clave del desacuerdo entre las partes.

Respuesta del club inglés

El club de Birmingham mantuvo una postura clara respecto a la continuidad del jugador, recordando que Martínez tiene contrato hasta 2029 y es pieza central del proyecto deportivo. Aston Villa fundamentó su decisión en la necesidad de retener al arquero para afrontar competiciones internacionales como la UEFA Champions League.

En la temporada 2025/26, Dibu Martínez fue referente del equipo dirigido por Unai Emery y formó parte de la campaña que incluyó la consagración en la UEFA Europa League tras la goleada 3-0 sobre el SC Friburgo en mayo, aportando solidez defensiva al club inglés.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 Argentina's Emiliano Martinez celebrates after the match as Argentina qualify for the final of the World Cup REUTERS/Agustin MarcarianJuventus le comunicó a Aston Villa que no fichará a Dibu Martínez por los altos costos de la transferencia. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

Además, su rendimiento con la Selección Argentina fue destacado en el Mundial 2026, donde fue decisivo en cruces claves y acumuló 11 atajadas en la final frente a España, datos que tanto Aston Villa como el propio jugador consideran relevantes para su valoración deportiva y contractual.

El estado actual es que Juventus no seguirá con la oferta y que el arquero regresará a Inglaterra para integrarse a la pretemporada, mientras Aston Villa mantiene su posición institucional sobre la permanencia del futbolista.

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