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El “Diablito” Echeverri picó un penal ante Inter, pero Manchester City cayó en la definición

El argentino convirtió con una definición de categoría cuando su equipo estaba al límite. El conjunto inglés perdió por penales tras igualar 1-1 ante Inter de Milán.

Claudio Echeverri picó su penal durante la definición entre Manchester City e Inter.Claudio Echeverri picó su penal durante la definición entre Manchester City e Inter.
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Claudio “Diablito” Echeverri protagonizó una de las acciones más destacadas del amistoso entre Manchester City e Inter de Milán. El futbolista argentino picó su penal en la definición desde los 12 pasos, aunque el conjunto inglés terminó perdiendo.

El encuentro había finalizado 1-1. Divin Mubama adelantó al City a los 14 minutos del primer tiempo, mientras que Benjamin Pavard estableció la igualdad seis minutos después.

Una definición bajo presión

Echeverri ingresó a los 27 minutos del complemento y fue elegido para ejecutar uno de los penales. Cuando llegó su turno, Manchester City perdía 2-0 y sus compañeros habían fallado las primeras tres ejecuciones.

Pese a la situación, el mediocampista definió con una vaselina al centro del arco y descontó para su equipo. En el remate siguiente, Inter convirtió y cerró la serie.

Su situación en Manchester City

El argentino llegó al club inglés a comienzos de 2025 después de destacarse en River y en el Mundial Sub 17 con la Selección argentina.

Durante sus primeros meses tuvo escasa participación y luego fue cedido al Bayer Leverkusen, donde disputó 11 partidos. A comienzos de 2026 continuó su carrera a préstamo en Girona, equipo que perdió la categoría.

Un futuro todavía abierto

Echeverri regresó a Manchester City y comenzó la pretemporada bajo las órdenes de Enzo Maresca. Sin embargo, parte desde atrás en la consideración del entrenador.

El club deberá resolver si permanece en el plantel o vuelve a salir cedido a otro equipo europeo antes del cierre del mercado de pases.

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