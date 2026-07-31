Difundieron un compilado de la RefCam del partido más emotivo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá: la semifinal de Argentina contra Inglaterra.
Publicaron la emocionante remontada de Argentina ante Inglaterra vista desde la cámara del árbitro
El video de la RefCam muestra la remontada de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026, destacando jugadas clave como el empate de Enzo Fernández y el gol de Lautaro Martínez.
La publicación llega a poco más de 15 días del encuentro y ofrece imágenes inéditas captadas por la cámara que usan los árbitros en el intercomunicador. El enfoque privilegia la perspectiva de la cámara del juez sobre jugadas clave y momentos de tensión.
La publicación del compilado remarca la naturaleza emotiva del encuentro y vuelve a poner en primer plano la remontada de la Selección Argentina, registrada por la cámara del árbitro y difundida por medios deportivos.
Se trata de la cámara que utilizaron los árbitros en el intercomunicador dio, a lo largo de toda la Copa del Mundo, un punto de vista único de las jugadas más destacadas del certamen, que te hacen vivir el partido como un protagonista más.
La RefCam del partido decisivo
El compilado de la RefCam concentra planos desde la cámara acoplada al intercomunicador del árbitro, con imágenes del sorteo, decisiones arbitrales y transiciones de juego que no se ven desde tomas generales.
El material muestra también el sorteo de capitanes, con Lionel Messi por la selección argentina y Harry Kane por Inglaterra junto al juez Ismail Elfath, y luego compila las mejores acciones dentro del terreno de juego.
La RefCam captura gestos y comandos de los árbitros junto con la dinámica del partido, lo que refuerza la sensación emotiva que dejó la semifinal entre ambos equipos.
La atención en la cámara y en el compilado permite observar cómo se vivieron los últimos minutos del partido y por qué la semifinal entre Inglaterra y argentina fue considerada tan emotiva.
Jugadas clave
Según el material, Inglaterra marcó a los 56 minutos tras un centro de Morgan Rogers y la definición de Anthony Gordon, acción que el compilado revive desde la cámara del árbitro.
El empate llegó a falta de cinco minutos cuando Enzo Fernández remató y superó a Jordan Pickford, instante reproducido varias veces en la publicación.
En el tiempo de descuento, el compilado muestra el desborde de Messi por la derecha y el centro a Lautaro Martínez que selló la histórica remontada de la selección argentina.
Pese a que luego se perdió la final contra España, la alegría por el triunfo de la selección argentina ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 aún perdura y la publicación de la RefCam añade una nueva dimensión visual a ese recuerdo.