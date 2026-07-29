La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino por distintos episodios registrados durante el Mundial 2026. El expediente incluye la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas tras la semifinal ante Inglaterra y los incidentes posteriores a la final contra España.
FIFA abrió un expediente a la Selección argentina por la bandera de Malvinas y los incidentes de la final
El organismo investiga a la AFA, cuatro integrantes de la delegación argentina y al español Gavi por hechos ocurridos ante Inglaterra y después de la definición del Mundial 2026.
La investigación también alcanza a Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y Roberto Ayala. Del lado español fue incluido Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, por su participación en los hechos ocurridos después de la definición disputada en Nueva Jersey.
La bandera de Malvinas
Uno de los puntos analizados es la bandera mostrada por futbolistas argentinos luego del triunfo frente a Inglaterra. La FIFA deberá determinar si el mensaje constituye una manifestación política prohibida por sus reglamentos.
El organismo también revisa cánticos, gestos y mensajes atribuidos al plantel y a simpatizantes argentinos durante diferentes encuentros de la competencia.
Los incidentes ante España
El expediente contempla la pelea que se produjo tras la final ganada 1-0 por España en el MetLife Stadium. Molina y Paredes aparecen señalados por presuntas agresiones durante el altercado.
Almada y Gavi deberán responder por una posible conducta antideportiva, mientras que Ayala también quedó comprendido dentro del proceso abierto por la Comisión Disciplinaria.
Otras infracciones bajo análisis
Entre las faltas atribuidas a la AFA figuran posibles manifestaciones ajenas al ámbito deportivo, conductas inadecuadas, hechos discriminatorios y deficiencias vinculadas con el orden y la seguridad.
La investigación abarca además el lanzamiento de objetos desde las tribunas, presuntos incumplimientos de protocolos y demoras en el inicio de algunos partidos disputados durante el Mundial.
Los próximos pasos
La FIFA otorgó a la AFA y a cada uno de los involucrados la posibilidad de presentar sus respectivos descargos.