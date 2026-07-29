#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Después del Mundial

FIFA abrió un expediente a la Selección argentina por la bandera de Malvinas y los incidentes de la final

El organismo investiga a la AFA, cuatro integrantes de la delegación argentina y al español Gavi por hechos ocurridos ante Inglaterra y después de la definición del Mundial 2026.

La FIFA analiza la bandera de Malvinas exhibida tras la semifinal ante Inglaterra. Foto: ReutersLa FIFA analiza la bandera de Malvinas exhibida tras la semifinal ante Inglaterra. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino por distintos episodios registrados durante el Mundial 2026. El expediente incluye la exhibición de una bandera de las Islas Malvinas tras la semifinal ante Inglaterra y los incidentes posteriores a la final contra España.

La investigación también alcanza a Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada y Roberto Ayala. Del lado español fue incluido Pablo Martín Páez Gavira, Gavi, por su participación en los hechos ocurridos después de la definición disputada en Nueva Jersey.

La bandera de Malvinas

Uno de los puntos analizados es la bandera mostrada por futbolistas argentinos luego del triunfo frente a Inglaterra. La FIFA deberá determinar si el mensaje constituye una manifestación política prohibida por sus reglamentos.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina - Atlanta Stadium, Atlanta, Georgia, U.S. - July 15, 2026 A banner displaying a message referencing The Falkland Islands is seen on the pitch IMAGN IMAGES via Reuters/Dale ZanineLa AFA y los involucrados podrán presentar sus descargos antes de una resolución. Foto: Reuters

El organismo también revisa cánticos, gestos y mensajes atribuidos al plantel y a simpatizantes argentinos durante diferentes encuentros de la competencia.

Los incidentes ante España

El expediente contempla la pelea que se produjo tras la final ganada 1-0 por España en el MetLife Stadium. Molina y Paredes aparecen señalados por presuntas agresiones durante el altercado.

Almada y Gavi deberán responder por una posible conducta antideportiva, mientras que Ayala también quedó comprendido dentro del proceso abierto por la Comisión Disciplinaria.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Argentina's Leandro Paredes and Lisandro Martinez clash with Spain's Gavi after the match REUTERS/Dylan Martinez/File PhotoNahuel Molina y Leandro Paredes fueron incluidos por presuntas agresiones tras la final. Foto: Reuters

Otras infracciones bajo análisis

Entre las faltas atribuidas a la AFA figuran posibles manifestaciones ajenas al ámbito deportivo, conductas inadecuadas, hechos discriminatorios y deficiencias vinculadas con el orden y la seguridad.

La investigación abarca además el lanzamiento de objetos desde las tribunas, presuntos incumplimientos de protocolos y demoras en el inicio de algunos partidos disputados durante el Mundial.

Los próximos pasos

La FIFA otorgó a la AFA y a cada uno de los involucrados la posibilidad de presentar sus respectivos descargos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Islas Malvinas
Selección Argentina de Fútbol
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Argentina
FIFA
AFA

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro