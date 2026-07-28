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De 82-0 a Copero: el auge de los juegos web en la era de la IA

﻿Las partidas breves de 82-0, 7-0, Copero y El Ídolo conquistaron las redes. El fenómeno coincide con un cambio mayor: hoy una idea puede convertirse en un juego sin años de experiencia en programación.