Tenés 16 años, una primera oferta sobre la mesa y pocos segundos para decidir. Podés elegir el club que soñaste, priorizar los minutos o aceptar el contrato más tentador. Esa primera elección puede acercarte a Europa, dejarte en el banco o convertirte en ídolo.
De 82-0 a Copero: el auge de los juegos web en la era de la IA
Las partidas breves de 82-0, 7-0, Copero y El Ídolo conquistaron las redes. El fenómeno coincide con un cambio mayor: hoy una idea puede convertirse en un juego sin años de experiencia en programación.
No hay joystick, partidos de 90 minutos ni gráficos hiperrealistas. Apenas botones, estadísticas, azar y decisiones. En menos de diez minutos, un futbolista puede pasar de promesa juvenil a campeón del mundo, sufrir lesiones, romper récords o retirarse con una carrera del montón.
Esa es la fórmula de Copero y El Ídolo. No llegaron solos: 82-0 y 7-0 ya habían convertido debates deportivos en juegos rápidos, gratuitos y accesibles desde cualquier dispositivo. Son la parte más visible de algo más grande: los juegos web volvieron a ocupar un lugar importante en internet.
Los juegos web nunca se fueron
Quienes crecieron durante los 2000 seguramente recuerden aquellas páginas que reunían cientos de minijuegos. Había carreras, penales, rompecabezas, imitaciones de Mario y suficientes publicidades como para poner a prueba cualquier computadora familiar.
Esos juegos nunca desaparecieron. Lo que cambió fue su forma de circular. Ya no necesitan convivir dentro de un gran portal ni competir con otros cien títulos. Alcanza con una buena idea, una partida corta y un enlace que pueda enviarse por WhatsApp o compartirse en redes.
Tampoco hace falta instalar una aplicación, crear una cuenta o aprender una combinación de controles. Entrás, entendés las reglas en segundos y jugás. A veces, eso es todo lo que internet necesita.
El deporte encontró otro formato
El antecedente inmediato fue 82-0, creado por el ingeniero de software y fanático de la NBA Roy Saar. Una ruleta asigna una franquicia y una época; el usuario elige un jugador y repite el proceso hasta completar un quinteto capaz —en teoría— de terminar invicto.
La idea cruzó rápidamente de deporte y de frontera. El brasileño 7-0 fue publicado el 3 de junio, inspirado directamente en 82-0, y tres días después alcanzó los 100.000 usuarios por hora.
La mecánica es parecida: aparece una selección y una edición del Mundial, elegís un futbolista de aquel plantel y continuás hasta completar el once. Después se simulan los siete partidos. El objetivo no es solamente ser campeón, sino hacerlo sin recibir goles.
Veinte años en diez minutos
Con el Mundial terminado llegaron los verdaderos modos carrera. Copero y El Ídolo cambiaron el armado de equipos por una fantasía mucho más personal: convertirse en futbolista profesional.
Copero permite definir identidad, nacionalidad, posición y pie hábil. El recorrido obliga a resolver ofertas, lesiones, problemas de alimentación o la aparición de una promesa que disputa el puesto. Al final entrega una ficha con clubes, títulos y estadísticas lista para compartir.
El Ídolo, integrado a Potrero, sumó nacionalidades, ligas, clubes de debut y más de 300 acontecimientos. En ambos, pasás de los 16 a los 38 años en pocos minutos: podés ser campeón del mundo, ídolo de tu club o un trotamundos.
El viejo truco de elegir el destino
Lo viejo funciona. Esta mecánica tiene un antecedente nacido muchos años atrás y muy lejos de las pantallas. Elige tu propia aventura comenzó a publicarse bajo ese nombre en Estados Unidos en 1979 y vendió más de 250 millones de ejemplares entre aquel año y 1999.
El lector ocupaba el lugar del protagonista y debía saltar de una página a otra según sus decisiones. Podía convertirse en héroe, perderlo todo o encontrar uno de los tantos finales posibles. La clave no era solamente leer la historia, sino sentirse responsable de ella.
Copero y El Ídolo recuperan esa lógica. Cambiaron caballeros, detectives y viajeros espaciales por futbolistas, pero conservaron lo más importante: la sensación de que cada elección puede modificar una historia.
La otra aventura
El fenómeno tiene otra cara. Ya no es solamente el jugador quien elige su destino. También quien imagina el juego puede decidir qué quiere construir y comenzar a hacerlo sin ser un programador experimentado.
La inteligencia artificial achicó la distancia entre tener una idea y conseguir un primer prototipo. Hoy se le puede pedir a una herramienta que cree una pantalla, agregue decisiones aleatorias, calcule estadísticas o muestre una ficha al terminar la partida.
En 2025, Andrej Karpathy popularizó el concepto de vibe coding para describir esta manera de programar mediante instrucciones escritas. El término se extendió hasta ser elegido por Collins como su palabra del año.
¿Cualquiera puede crear un juego?
¿Significa que cualquiera puede hacer el próximo FIFA desde su casa? No. Pero sí puede construir algo básico, probarlo y aprender durante el proceso sin pasar meses frente a una pantalla completamente vacía.
Google AI Studio, Replit y los Artifacts de Claude permiten generar aplicaciones mediante una descripción. El proceso se parece a una conversación: “agregá una lesión”, “restale reputación” o “hacé que esta decisión cambie el final”.
Sería tentador afirmar que 82-0, 7-0, Copero o El Ídolo fueron creados de esa manera. También sería incorrecto: sus responsables no explicaron públicamente haber utilizado inteligencia artificial. El vínculo está en el contexto que los rodea.
Aprender mientras se hace
La IA no convierte automáticamente a una persona en desarrollador. El código puede aparecer en segundos y, aun así, estar lleno de errores. Alguien debe decidir las reglas, controlar los datos y descubrir por qué ese botón que funcionaba perfectamente dejó de responder.
También debe imaginar una opción tan absurda como: “Un estudio te ofrece hacerte un águila gigante en el pecho. Si sale bien, ganás +2 de habilidad; si se infecta, empeorás”. Después habrá que equilibrar premios y castigos para que la decisión tenga sentido dentro del juego.
Lo verdaderamente nuevo está en el punto de partida. Un periodista, un diseñador, un hincha o cualquier persona con una idea puede comenzar a construir y aprender mientras lo hace. Hace algunos años, la falta de conocimientos técnicos habría terminado la aventura antes de empezar.
Jugar solo, compartir todo
Estos juegos eliminan casi toda fricción: no exigen instalación, registro, tutoriales largos ni controles complejos. Una partida dura pocos minutos, mezcla conocimiento con suerte y termina con un resultado listo para compartir.
Se juegan en soledad, pero funcionan como multijugadores encubiertos. La pantalla final comienza una segunda partida: comparar carreras, discutir elecciones y demostrar que aquel quinteto imposible podría ganar los 82 encuentros.