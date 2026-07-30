Después de la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial, los jugadores aprovecharon el receso para descansar junto a sus familias. Algunos viajaron primero a Argentina y otros regresaron directamente a Europa.
La esposa de Lisandro Martínez cuestionó los elogios al futbolista: “Ser padre no son méritos extra”
Muri López Benítez explicó su postura luego de la repercusión que tuvo una escena familiar del defensor junto a su hija Aurora y pidió valorar la crianza responsable.
Entre quienes volvieron al país estuvo Lisandro Martínez, quien llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 20 de julio y luego se trasladó a Entre Ríos, su provincia natal, para disfrutar unos días de descanso.
Durante su estadía en Gualeguay, su esposa Muriel López Benítez compartió distintos momentos familiares en sus redes sociales. Entre las publicaciones apareció un video del defensor del Manchester United junto a su hija Aurora, de un año, que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.
El video que generó debate
En las imágenes, el futbolista aparece acompañando a la pequeña mientras ella realizaba una tarea cotidiana: barrer el piso de piedra de la galería con una escoba y una palita.
La publicación se viralizó y muchos usuarios destacaron la actitud del jugador como padre. Sin embargo, varios comentarios llevaron a López Benítez a reflexionar sobre la manera en que suele valorarse la participación de los hombres en la crianza.
La bailarina compartió en sus historias de Instagram una conversación de un grupo de amigos en la que se debatía sobre las reacciones que había generado el video. Uno de los mensajes señalaba: “Todos en las redes: ‘Hay Licha con la nena y la escoba...’. La pobre madre vomitada 15 horas sin pegar un ojo”.
El mensaje de Muri sobre el rol de los padres
A partir de esa conversación, López Benítez decidió expresar públicamente su postura sobre la paternidad y pidió evitar idealizar acciones que forman parte de las responsabilidades de un padre.
“Aprovecho esta conversación entre amigos para decir algo que siempre he pensado: Dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que corresponde”, escribió.
Luego agregó: “Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba, porque entendió la responsabilidad que implica ser papá y porque asumió el papel que le toca desempeñar”.
Además, sostuvo: “Mejor normalicemos que estar presente, cuidar, criar, involucrarse y responsabilizarse también es parte de ser padre. No son ‘méritos extra’, son responsabilidades que vienen con traer —de manera planeada o no— una vida a este mundo”.
Una historia de amor que comenzó en Entre Ríos
Lisandro Martínez y Muriel López Benítez están juntos desde hace 13 años. Se conocieron en Gualeguay, cuando ambos tenían 15 años: él daba sus primeros pasos en el fútbol y ella participaba del Carnaval de la ciudad.
En 2019 iniciaron una nueva etapa en Europa, cuando el futbolista firmó contrato con Ajax de Ámsterdam. Más tarde se instalaron en Manchester, Inglaterra, donde el 14 de marzo de 2025 nació su hija Aurora.
En una entrevista con Joaquín “Pollo” Álvarez para el ciclo Lo del Pollo Mundial, Martínez recordó la influencia de su pareja en su crecimiento personal y habló sobre cómo ella lo ayudó a expresar sus emociones.
“Ella me enseñó todas esas cosas que la verdad me encantan”, había expresado el defensor, al referirse a la importancia de demostrar afecto, expresar sentimientos y valorar el vínculo familiar.