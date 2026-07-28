Lo que comenzó como una recorrida en moto por los caminos rurales de Sierra de los Padres terminó convirtiéndose en una anécdota que difícilmente olvidarán.
El "Dibu" Martínez quedó empantanado en un campo y unos vecinos lo asistieron: se llevaron un regalo increíble
Un padre y su hijo recorrieron los caminos de Sierra de los Padres con la ilusión de conocer a Emiliano "Dibu" Martínez. Lo encontraron con su camioneta encajada en el barro y terminaron ayudándolo durante más de tres horas.
Leonardo Albarracín y su hijo Ramiro salieron con la esperanza de encontrarse con Emiliano "Dibu" Martínez, quien recientemente adquirió un campo en la zona, pero jamás imaginaron que terminarían siendo quienes lo ayudarían a salir de una complicada situación.
Las intensas lluvias de los últimos días habían dejado los caminos prácticamente intransitables. En ese contexto, dos camionetas quedaron completamente enterradas en el barro. Una de ellas pertenecía al arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa, que había intentado asistir a un amigo, pero terminó atrapado en el mismo sector.
Sorpresa
"Salimos en moto porque había llovido mucho y los caminos estaban intransitables. Más o menos me imaginaba por dónde era, pero no estaba seguro. De repente vimos dos camionetas y una figura enorme. Mi hijo me dijo: 'Ese es el Dibu, papá'. No lo podía creer", recordó Leonardo Albarracín en declaraciones al diario La Capital de Mar del Plata.
Tras acercarse para saludar al campeón del mundo, padre e hijo descubrieron el problema que enfrentaba el arquero. Sin dudarlo, decidieron colaborar para intentar liberar los vehículos.
La ayuda llegó desde el lugar menos pensado. Leonardo llevaba una navaja que resultó clave para cortar los nudos de las lingas que utilizaban para remolcar las camionetas. Arrodillado sobre el barro, trabajó junto al futbolista mientras conversaban de distintos temas.
"La calidad humana del Dibu es impresionante. No hablamos del Mundial ni de fútbol. Fue una charla común, como si nos conociéramos desde hacía mucho tiempo", relató Albarracín.
Un regalo inolvidable
La tarea para sacar las camionetas demandó más de tres horas de esfuerzo conjunto. Leonardo llamó a su esposa para que acercara una pala y otra linga, mientras que otro de sus hijos también se sumó a la colaboración.
En medio del operativo, el propio Martínez fue hasta su campo para buscar un pequeño tractor que terminó siendo determinante para destrabar los vehículos.
Finalmente, tras un intenso trabajo, lograron sacar ambas camionetas del barro. Según contó Leonardo, el arquero expresó su agradecimiento en reiteradas oportunidades.
"Antes de irse nos dio las gracias de todas las formas posibles y nos dijo que lo habíamos salvado. Imaginate lo que significa escuchar eso de alguien que nos dio tantas alegrías a todos los argentinos", recordó.
Sin embargo, la historia todavía guardaba un capítulo más. Albarracín había llevado una camiseta de la Selección argentina, un póster de la histórica atajada de Martínez ante Randal Kolo Muani en la final del Mundial de Qatar 2022 y varios marcadores con la ilusión de conseguir un autógrafo.
El arquero firmó cada uno de los recuerdos y, cuando parecía que la despedida había terminado, sorprendió a toda la familia con un gesto inesperado.
"Cuando ya se iba, frenó, se sacó el camperón oficial de la Selección y me lo regaló. Ahí no pude contenerme. Me largué a llorar. Fue un momento inolvidable", reveló Leonardo.
Así, lo que había comenzado como una simple salida para intentar conocer al campeón del mundo terminó transformándose en una historia de solidaridad, agradecimiento y un recuerdo que la familia Albarracín asegura que conservará para siempre.