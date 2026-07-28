El arquero de la Scaloneta

El "Dibu" Martínez quedó empantanado en un campo y unos vecinos lo asistieron: se llevaron un regalo increíble

Un padre y su hijo recorrieron los caminos de Sierra de los Padres con la ilusión de conocer a Emiliano "Dibu" Martínez. Lo encontraron con su camioneta encajada en el barro y terminaron ayudándolo durante más de tres horas.