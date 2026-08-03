Mauricio Pochettino continuará como entrenador de la Selección de Estados Unidos hasta 2030. La Federación anunció este lunes la renovación del contrato del técnico argentino, quien permanecerá en el cargo durante el próximo ciclo mundialista.
Mauricio Pochettino renovó hasta 2030 y seguirá al frente de Estados Unidos
La Federación estadounidense confirmó la continuidad del entrenador argentino. Su nuevo vínculo incluye las Copas Oro de 2027 y 2029 y el Mundial de 2030.
La extensión fue confirmada casi un mes después de la participación estadounidense en el Mundial 2026. El seleccionado coanfitrión avanzó hasta los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado tras perder 4-1 frente a Bélgica.
El balance del Mundial 2026
Estados Unidos terminó como líder de su grupo por tercera vez en su historia y luego derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. Fue su primer triunfo en una fase eliminatoria mundialista desde 2002.
El recorrido terminó ante Bélgica con una amplia derrota en octavos. Pese al resultado, la Federación decidió sostener el proceso encabezado por Pochettino y extender su vínculo durante cuatro años más.
El respaldo de la Federación
“Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras claras ambiciones, entre ellas competir por ganar Mundiales masculinos”, expresó la entidad mediante un comunicado.
La Federación también destacó el trabajo realizado por el entrenador en el desarrollo de futbolistas jóvenes y en la construcción de una cantera destinada a ampliar las alternativas de la selección mayor.
El camino hacia 2030
Pochettino podrá dirigir al equipo en las Copas Oro de 2027 y 2029 antes del Mundial de España, Marruecos y Portugal 2030, que también tendrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.
El argentino había asumido en septiembre de 2024. Su primer torneo oficial fue la Liga de Naciones, donde Estados Unidos perdió la semifinal ante Panamá y luego cayó frente a Canadá en el partido por el tercer puesto.
Un año después, el equipo estadounidense perdió como local la final de la Copa Oro frente a México. La renovación le permitirá continuar el proceso durante las próximas competencias continentales y mundialistas.