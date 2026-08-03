#HOY:

Javier Milei
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Tras el Mundial

Mauricio Pochettino renovó hasta 2030 y seguirá al frente de Estados Unidos

La Federación estadounidense confirmó la continuidad del entrenador argentino. Su nuevo vínculo incluye las Copas Oro de 2027 y 2029 y el Mundial de 2030.

Mauricio Pochettino asumió como entrenador de Estados Unidos en septiembre de 2024. Foto: ReutersMauricio Pochettino asumió como entrenador de Estados Unidos en septiembre de 2024. Foto: Reuters
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Mauricio Pochettino continuará como entrenador de la Selección de Estados Unidos hasta 2030. La Federación anunció este lunes la renovación del contrato del técnico argentino, quien permanecerá en el cargo durante el próximo ciclo mundialista.

La extensión fue confirmada casi un mes después de la participación estadounidense en el Mundial 2026. El seleccionado coanfitrión avanzó hasta los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado tras perder 4-1 frente a Bélgica.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 6, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino looks dejected after the match following their elimination from the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Blake DahlinLa selección estadounidense alcanzó los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters

El balance del Mundial 2026

Estados Unidos terminó como líder de su grupo por tercera vez en su historia y luego derrotó 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. Fue su primer triunfo en una fase eliminatoria mundialista desde 2002.

El recorrido terminó ante Bélgica con una amplia derrota en octavos. Pese al resultado, la Federación decidió sostener el proceso encabezado por Pochettino y extender su vínculo durante cuatro años más.

El respaldo de la Federación

“Sabemos que tenemos mucho trabajo por delante para alcanzar nuestras claras ambiciones, entre ellas competir por ganar Mundiales masculinos”, expresó la entidad mediante un comunicado.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - United States v Belgium - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 6, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino looks dejected after the match following their elimination from the World Cup IMAGN IMAGES via Reuters/Blake DahlinLa selección estadounidense alcanzó los octavos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters

La Federación también destacó el trabajo realizado por el entrenador en el desarrollo de futbolistas jóvenes y en la construcción de una cantera destinada a ampliar las alternativas de la selección mayor.

El camino hacia 2030

Pochettino podrá dirigir al equipo en las Copas Oro de 2027 y 2029 antes del Mundial de España, Marruecos y Portugal 2030, que también tendrá partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

El argentino había asumido en septiembre de 2024. Su primer torneo oficial fue la Liga de Naciones, donde Estados Unidos perdió la semifinal ante Panamá y luego cayó frente a Canadá en el partido por el tercer puesto.

Un año después, el equipo estadounidense perdió como local la final de la Copa Oro frente a México. La renovación le permitirá continuar el proceso durante las próximas competencias continentales y mundialistas.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Estados Unidos
FIFA
Uruguay

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro