El expresidente de la Asociación de Fútbol de Corea (KFA), Chung Mong-gyu, y el exentrenador de la selección masculina, Hong Myung-bo, comparecieron este jueves ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur para dar explicaciones luego de la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial.
El DT de Corea del Sur fue citado al Congreso tras el fracaso del equipo en el Mundial
El exentrenador Hong Myung-bo y el expresidente de la federación, Chung Mong-gyu, respondieron preguntas sobre la gestión deportiva, las críticas recibidas y las decisiones tomadas antes de la eliminación.
Ambos asistieron como testigos ante el Comité de Deportes del Parlamento, que abrió una investigación para analizar posibles irregularidades en la conducción de la federación, la transparencia de su gestión y las razones que llevaron al temprano adiós del seleccionado en la Copa del Mundo.
Una audiencia marcada por las críticas
Durante la sesión, Chung Mong-gyu y Hong Myung-bo respondieron las preguntas de los legisladores sobre la administración de la KFA y el desempeño deportivo del equipo nacional.
El exdirigente, que presentó su renuncia el pasado 6 de julio después de trece años al frente de la federación, ofreció disculpas por el resultado obtenido en el Mundial, aunque rechazó las acusaciones de favoritismo y falta de transparencia durante su gestión.
"Tras haber hecho todo lo posible por el desarrollo del fútbol coreano durante mi mandato, pido disculpas sinceramente por las controversias y el decepcionante resultado en la Copa del Mundo", expresó Chung en su declaración inicial.
La defensa del extécnico
Por su parte, Hong Myung-bo, quien dejó el cargo una vez finalizada la participación de Corea del Sur en el Mundial, asumió la responsabilidad por el rendimiento deportivo del equipo, pero defendió el proceso mediante el cual fue designado como entrenador en julio de 2024.
Según explicó, cuando recibió la propuesta entendió que se habían cumplido todos los procedimientos correspondientes.
"Cuando recibí la oferta, pensé que se habían seguido los procedimientos adecuados. Puede que la gente considere que la reunión cerca de mi casa careció de transparencia, pero nunca busqué ningún trato especial ni beneficio personal", afirmó durante la audiencia.
También investigan la gestión de la federación
Además del aspecto deportivo, los legisladores consultaron a Chung por las denuncias sobre un presunto trato preferencial hacia graduados de la Universidad de Corea dentro de la estructura de la federación.
El exdirigente rechazó esa acusación y sostuvo que, de los 25 seleccionadores designados durante su gestión, solamente uno pertenecía a esa casa de estudios.
La comparecencia ante el Parlamento se produjo en medio de la investigación iniciada por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo sobre la gobernanza del fútbol surcoreano, luego del fuerte descontento de los hinchas por la eliminación del seleccionado en la fase de grupos del Mundial.
El equipo, liderado por Son Heung-min, quedó eliminado en el Grupo A tras sufrir derrotas frente a México y Sudáfrica, un resultado que generó cuestionamientos tanto al cuerpo técnico como a la conducción de la Asociación de Fútbol de Corea.