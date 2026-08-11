Un episodio insólito alteró la previa del partido entre Bolívar y São Paulo por la Copa Sudamericana. Un micro de la empresa Buses Cosmos, contratada para encargarse de la logística del conjunto brasileño en Bolivia, fue incautado con 86,5 kilos de marihuana.
Increíble previa de São Paulo en Bolivia: incautaron con 86 kilos de marihuana el micro que iba a buscar al plantel
El vehículo ya llevaba los logos del club brasileño y viajaba hacia Santa Cruz para buscar al plantel. La Policía encontró cuatro bolsas con droga y la empresa tuvo que mandar otro colectivo.
El vehículo viajaba desde Cochabamba hacia Santa Cruz de la Sierra, donde debía quedar a disposición de la delegación paulista. Ya llevaba identificaciones del São Paulo cuando fue interceptado por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).
Cuatro bolsas y tres detenidos
Durante el procedimiento realizado en la zona de Locotal, sobre la ruta que conecta Cochabamba con Santa Cruz, los agentes encontraron cuatro bolsas de yute escondidas en un compartimiento ubicado en la cabina del conductor.
En el interior había paquetes con marihuana que totalizaron alrededor de 86,5 kilos. Dos choferes y un ayudante fueron aprehendidos y trasladados a dependencias policiales mientras continúa la investigación por tráfico de sustancias controladas.
El operativo formó parte de controles en los que también fue detenido otro colectivo con 110 kilos de marihuana. En total, las autoridades bolivianas informaron el decomiso de unos 196 kilos entre ambos vehículos y cinco personas detenidas.
São Paulo nunca utilizó ese micro
Pese al decomiso, la planificación del club brasileño no sufrió modificaciones. Buses Cosmos puso a disposición otro vehículo, que trasladó a los futbolistas desde el aeropuerto hasta el hotel en Santa Cruz y luego realizó el recorrido inverso.
São Paulo ni siquiera había sido informado inicialmente sobre lo sucedido y tomó conocimiento del caso a través de las publicaciones de la prensa boliviana. El colectivo incautado nunca llegó a transportar a integrantes de la delegación.
La empresa afirmó en un comunicado que la responsabilidad correspondía a las personas que conducían el vehículo y remarcó que el incidente no tuvo relación con los integrantes del plantel brasileño.
La estrategia para jugar en La Paz
São Paulo eligió instalar su concentración en Santa Cruz de la Sierra y viajar hacia La Paz pocas horas antes del encuentro contra Bolívar, con el objetivo de reducir el tiempo de exposición a los 3.650 metros de altura de la capital boliviana.
El equipo tenía previsto aterrizar en La Paz cerca de las 18.20 y dirigirse directamente al estadio para el encuentro de este martes por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
La dirigencia incluso decidió asumir una eventual advertencia de Conmebol por no respetar la anticipación reglamentaria requerida para la llegada a la ciudad donde se disputa el partido.