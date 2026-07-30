El exfutbolista brasileño Tássio Maia dos Santos, quien integró el plantel de Botafogo en 2015, murió a los 41 años luego de convertirse en una de las víctimas fatales del intenso temporal que afectó a la ciudad de Río de Janeiro.
Un exjugador de Botafogo murió durante el fuerte temporal que golpeó Río de Janeiro
El exdelantero brasileño, Tássio Maia, tenía 41 años y falleció luego de que un muro cayera por los fuertes vientos que azotaron la ciudad y provocaron graves daños.
El trágico episodio ocurrió durante la tarde del miércoles en el barrio de Santa Teresa, ubicado en la zona central de la ciudad. Según informaron las autoridades, un muro se derrumbó como consecuencia de ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora y cayó sobre la vía pública, impactando contra un vehículo estacionado en la calle Doutor Júlio Otoni.
En el hecho también falleció una segunda persona, cuya identidad aún no fue confirmada por las autoridades locales.
Una carrera en Brasil y Europa
Luego de retirarse del fútbol profesional en 2019, Tássio se había alejado de la actividad deportiva y se dedicaba a la administración de un salón de eventos ubicado en el mismo barrio donde ocurrió el accidente.
Durante su carrera como delantero, el futbolista vistió la camiseta de 27 clubes. Su recorrido comenzó en São Cristóvão y continuó por equipos como Figueirense, Volta Redonda, Bragantino, Mirassol y Ferroviário, además de tener una experiencia internacional en el CSKA Sofía de Bulgaria.
En 2015 tuvo su paso por Botafogo, institución que recordó al jugador tras conocerse la noticia de su fallecimiento y expresó sus condolencias a familiares y allegados.
La despedida de Botafogo
El club brasileño publicó un comunicado oficial en el que lamentó la muerte de quien fuera parte de su plantel una década atrás.
“Con inmensa tristeza, Botafogo lamenta el fallecimiento de nuestro exjugador Tássio Maia dos Santos, quien vistió nuestra camiseta en 2015. Tássio fue víctima del derrumbe de un muro durante los fuertes vientos que azotaron Río de Janeiro”, expresó la institución.
Además, el club agregó: “En este momento de dolor, el Club expresa su solidaridad con la familia y amigos. Que descanse en paz”.
El temporal provocó destrozos
La muerte del exfutbolista ocurrió en medio de un fuerte temporal generado por el ingreso de un frente frío que provocó múltiples inconvenientes en el Gran Río.
El fenómeno meteorológico estuvo acompañado por ráfagas de viento de hasta 105 kilómetros por hora, cortes de energía eléctrica, caída de árboles y el cierre preventivo del aeropuerto Santos Dumont.
Las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados por el temporal, mientras distintos equipos trabajan para normalizar las zonas afectadas.