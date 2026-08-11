Copa Libertadores

Independiente Rivadavia hizo un buen partido y empató con Fluminense en el Maracaná

La vuelta tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en lo que será el partido que definirá el pase a a los cuartos de final del torneo, en donde se medirán ante el vencedor del duelo entre Platense y Coquimbo Unido de Chile.