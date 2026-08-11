Independiente Rivadavia hizo un gran trabajo en Brasil y empató 0 a 0 en su visita al Maracaná ante Fluminense por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que dejó la serie abierta para la vuelta y se mantiene invicto en el torneo.
Independiente Rivadavia hizo un buen partido y empató con Fluminense en el Maracaná
La vuelta tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en lo que será el partido que definirá el pase a a los cuartos de final del torneo, en donde se medirán ante el vencedor del duelo entre Platense y Coquimbo Unido de Chile.
El delantero Maximiliano Salas, de flojo paso por River, tuvo una noche protagonista, ya que fue el que más insistió en el ataque del elenco mendocino y presionó a la defensa rival para generar peligro, pero al cuadro dirigido por Alfredo Berti le costó encontrar situaciones para convertir.
La vuelta tendrá lugar el próximo martes 18 de agosto a las 19 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en lo que será el partido que definirá el pase a alos cuartos de final del torneo, en donde se medirán anate el vencedor del duelo entre Platense y Coquimbo Unido de Chile.
El equipo mendocino salió decidido desde el comienzo y tuvo dos aproximaciones en los primeros minutos, cuando Salas exigió al arquero Fábio con un zurdazo desde la derecha, y en el córner posterior, Ezequiel Bonifacio probó desde afuera del área, pero su remate se fue por encima del travesaño.
Después de ese inicio, Fluminense reaccionó y pasó a controlar el desarrollo, especialmente en la mitad de la cancha, sin embargo, al conjunto brasileño le costó encontrar profundidad para generar peligro.
A los 41 minutos llegó la primera ocasión clara del local: Yeferson Soteldo avanzó por la izquierda, ingresó al área y remató, pero un defensor bloqueó su disparo y en el rebote, Hulk definió de primera y la pelota salió desviada.
Poco después, el mediocampista Matheus Martinelli probó desde media distancia y obligó al arquero Nicolás Bolcato a estirarse, aunque el balón pasó a centímetros del arco.
Segundo tiempo
En el complemento, Independiente Rivadavia tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador cuando Bonifacio quedó mano a mano con Fábio, pero el arquero brasileño respondió con un manotazo salvador.
A los 55 minutos, Matías Fernández intentó enviar un centro desde la izquierda, aunque el balón tomó dirección al segundo palo y terminó estrellándose contra el poste.
A los 79, Germán Cano capturó un rebote tras un córner, pero su remate se fue por encima del travesaño y ya sin más oportunidades claras, el encuentro terminó 0-0 por lo que la clasificación quedó abierta para la revancha en Mendoza.
Síntesis
Estadio: Maracaná.
Árbitro: Cristián Garay (Chile).
VAR: Fernando Véjar (Chile).
Fluminense: Fábio; Guga, Ignácio, Thiago Silva, Guilherme Arana; Gabriel Martinelli, Hércules; Nonato, Yeferson Soteldo; Hulk y Rodrigo Castillo. DT: Luis Zubeldía.
Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Matías Fernández, Leonard Costa, Tomás Bottari, Leonel Bucca; Alex Arce y Maximiliano Salas. DT: Alfredo Berti.
Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Agustín Canobbio por Castillo (F); Luciano Acosta por Hércules (F); 10m Renê por Arana (F); 16m Germán Cano por Hulk (F); 21m Gonzalo Ríos por Bucca (IR); Kevin Vázquez por Costa (IR); 33m Jefferson Savarino por Soteldo (F); Ganso por Nonato (F); Alejo Osella por Villalba (IR); Alex Vigo por Salas (IR); 44m Diego Crego por M. Fernández (IR).