Liga Profesional

Gimnasia le ganó a Barracas y trepó a la punta de la Zona B del Torneo Clausura 2026

El primer gol de la noche fue convertido por el delantero Agustín Colazo en el primer minuto del complemento de un encuentro disputado en el estadio Juan Carmelo Zerillo, mientras que el extremo Franco Torres convirtió en el segundo minuto de descuento.