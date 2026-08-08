El triunfo ante Lanús obró de revitalizante para el Tate, teniendo en cuenta que apenas había rescatado un solo punto en los primeros dos partidos. Naturalmente, hoy cosas por solucionar y sobre eso se basa el trabajo de Madelón en los pocos días que separan del encuentro del jueves pasado, al que se jugará este lunes en el 15 de Abril ante Central Córdoba de Santiago del Estero, que también viene de ganar (ante San Lorenzo como local) y que llegará más descansado que Unión a este encuentro.
Si Ayala y Menossi están bien, Madelón haría un solo cambio
Sería el regreso a la titularidad de Estigarribia en reemplazo de Misael Aguirre. El resto del equipo para jugar el lunes ante Central Córdoba, sería el mismo que arrancó contra Lanús.
Madelón espera la recuperación total de Lucas Ayala (con una fatiga muscular) y también la de Menossi (con un golpe en la rodilla) para definir la formación. Si los dos están en condiciones, es posible que haya una sola modificación y sería el ingreso de Marcelo Estigarribia desde el comienzo, en reemplazo de Misael Aguirre.
Si bien esta variante sería táctica, Aguirre ha dejado una impresión positiva en los tres partidos más allá de no haber marcado. Estuvo cerca en el encuentro en Mendoza en dos o tres oportunidades y es un jugador para seguir observando. Seguramente, en el caso de ir al banco, se convertirá en uno de los recambios más importantes que tendrá Madelón, de acuerdo a como se vayan presentando los partidos.
Suponiendo que Ayala y Menossi no puedan jugar, para ocupar el lateral por izquierda está Bruno Pittón. En el caso del volante de contención, Menossi le aporta fútbol al equipo por lo que no habría que descartar la posibilidad de que el técnico resuelva, por ejemplo, correr a Malcorra junto con Mosqueira y que aparezca Luna Diale entre los once. La otra alternativa sería la entrada de Giaccone, que tiene más característica de marca.
El resto del equipo tendría a Mansilla en el arco, a Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña (figura ante Lanús) y la duda entre Ayala y Pittón. En el medio, Palacios, Mosqueira y Malcorra seguros, más Menossi o el que Madelón decida que ingrese en el caso de que el ex Tigre no pueda jugar. Y arriba, todo parece indicar que volverá la dupla titular del torneo pasado: Tarragona-Estigarribia.
El partido dará comienzo a las 21.15, será arbitrado por Nazareno Arasa y luego de este encuentro, Unión visitará a San Lorenzo (sábado 15 a las 14.30 en el Nuevo Gasómetro) y posteriormente a Aldosivi (viernes 21 a las 14.30 en el José María Minella de Mar del Plata).
Mientras tanto, ya se sumó a los trabajos el defensor Mathías Rocha, que proviene del fútbol de Portugal, es uruguayo, tiene 25 años y firmó con Unión un contrato de 3 años y medio (hasta diciembre de 2029). Si Madelón lo ve bien, podría integrar el listado de concentrados para esperar el encuentro del lunes en el 15 de Abril ante Central Córdoba.
No han surgido novedades en cuanto al interés por Lautaro Vargas de parte de un club de Emiratos Arabes. La oferta inicial por el 50 por ciento fue rechazada por Unión, el club santafesino pretende vender la totalidad del pase (dispone del 80 por ciento de los derechos económicos) y ha sido, esta oferta, la única concreta que se recibió por el marcador lateral.
La decisión que se tomó en cuanto a la salida de futbolistas fue evitar que se vaya alguno más, pero ante una oferta que se considere satisfactoria desde lo económico no habrá forma de decir que no. Y en el caso de que esa posibilidad llegue a buen puerto, también está tomada la decisión de buscar un jugador para que llegue en su lugar.
Recordemos que Unión sumó seis jugadores en este mercado de pases. Cinco ya debutaron (Pintado, Malcorra, Luna Diale, Mosqueira y Eric Ramírez), mientras que falta que le llegue la oportunidad al último, que fue Mathías Rocha.
El presente de los santiagueños
La gran novedad de la semana en la provincia no pasó solo por lo táctico, sino también por los escritorios. Tras saldar la deuda que pesaba sobre la institución, la FIFA levantó formalmente la inhibición que padecía Central Córdoba de Santiago del Estero, por lo que el cuerpo técnico encabezado por Sebastián Domínguez tendrá a disposición a la totalidad de las incorporaciones sumadas en este mercado de pases para el armado del equipo titular y el banco de suplentes.
En cuanto al plano deportivo, el Ferroviario llega fortalecido tras cosechar su primera victoria en el Torneo Clausura al vencer por 1-0 a San Lorenzo en el Madre de Ciudades, con tanto del uruguayo Michael Santos. Tras un arranque adverso con dos caídas consecutivas, el triunfo oxigenó al plantel, que ahora se fija como objetivo inmediato sumar fuera de casa por primera vez en el certamen.
Aunque el entrenador no confirmó la alineación, el once probable para saltar al campo santafesino estaría integrado por: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Thiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Ezequiel Naya o Leonardo Sequeira y Michael Santos.