Escaso es el tiempo que tiene Madelón para preparar el partido del lunes ante Central Córdoba de Santiago del Estero, un rival que viene de vencer a San Lorenzo y que recibió la “buena nueva” del levantamiento de la inhibición para contar con los jugadores que incorporó para esta segunda mitad de año.
Unión, con el Ferroviario en la mira y con la intención de no descarrilar
En Unión, más allá del impacto positivo de la buena victoria ante Lanús en el regreso al 15 de Abril tras casi 100 días sin jugar como local, está también el hecho de que Madelón podría contar con todo el plantel, ya que la salida de Ayala y Menossi no reviste gravedad y ambos estarían en condiciones de jugar el cotejo del lunes a las 21.15 en la avenida.
Es probable que Madelón realice algún retoque y el que corre con muchas chances de ser titular nuevamente es Marcelo Estigarribia, que ingresó desde el banco en los últimos dos partidos. En caso de ser así, lo haría por Misael Aguirre, que viene siendo titular en los tres partidos que jugó Unión en este torneo.
La victoria ante el equipo de Mauricio Pellegrino le permitió, a Unión, colocarse dentro del grupo de los ocho clasificados y achicar la diferencia con el último que clasifica, en la general, a las copas.
En este último aspecto, que volvió a ser señalado, por Madelón, como el objetivo principal (el de volver a jugar una copa internacional), ahora Unión se ubica a cinco puntos de Barracas Central, que es el último que estaría ingresando a la zona de copas.
Copa Libertadores 2027: Belgrano (clasificado directamente como campeón del Torneo Apertura 2026). Campeón del Torneo Clausura 2026 (Por definir). Campeón de la Copa Argentina 2026 (Por definir). 1.° Tabla Anual: Independiente Rivadavia; 2.° Tabla Anual: Argentinos Juniors; 3.° Tabla Anual: Vélez Sarsfield.
Copa Sudamericana 2027: Los siguientes seis equipos ubicados en la Tabla Anual están ingresando a la Sudamericana: Estudiantes de La Plata, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Boca Juniors, Independiente y Barracas Central, que tiene 30 puntos (Unión tiene 25 en la acumulada de los dos torneos), haciendo además la aclaración que si alguno de los clasificados mediante la Tabla Anual sale campeón del Clausura o la Copa Argentina, libera su cupo al siguiente ubicado en la tabla.
Volviendo al equipo, si entra Estigarribia por Aguirre y se recuperan los que terminaron con molestias, una probable de Unión sería con Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Tarragona y Estigarribia.
El rival llega “liberado”
Horas de alivio y renovadas expectativas se viven en Central Córdoba. Luego de un periodo de incertidumbre generado por las restricciones administrativas impuestas por FIFA, la directiva del "Ferroviario" logró destrabar los pagos pendientes y dejó oficialmente sin efecto la inhibición para inscribir nuevos futbolistas.
Con el aval de la AFA y el sistema Comet habilitado, la institución del barrio Oeste registró formalmente a la totalidad de las incorporaciones concretadas en este mercado de pases. La noticia representa un espaldarazo clave para el cuerpo técnico liderado por Sebastián Domínguez, que ahora dispondrá del plantel completo para afrontar los compromisos decisivos de la temporada.
Entre las principales caras nuevas que ya están en regla para hacer su debut o sumar sus primeros minutos figuran el defensor colombiano Felipe Aguilar, el delantero Leonardo Sequeira (en su tercer ciclo en la institución) y el lateral Darío Cáceres.
El panorama deportivo encuentra al conjunto santiagueño transitando las primeras jornadas del Torneo Clausura con la urgencia de sumar unidades para engrosar el promedio y la tabla anual. Tras un inicio de campeonato exigente en el que el equipo ha mostrado momentos de solidez pero necesitó mayor profundidad, el duelo ante el "Tatengue" en Santa Fe se presenta como una oportunidad directa para ratificar la idea táctica del entrenador y dar el salto en la tabla.
De cara al encuentro de este lunes a las 21.15 en el estadio 15 de Abril, el cuerpo técnico evalúa realizar variantes obligadas y tácticas para incluir a los recién habilitados. Si bien el equipo se confirmará en el último ensayo formal en Santiago del Estero, la probable formación del "Ferroviario" se perfila con: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Felipe Aguilar (o Alejandro Maciel), Facundo Mansilla y Darío Cáceres (o Agustín Quiroga); Fernando Juárez, Matías Vera y Horacio Tijanovich (o Leonardo Sequeira); Diego Barrera, Michael Santos y Lucas Varaldo.
El plantel viajará este domingo rumbo a la capital santafesina para afrontar el encuentro ante Unión, que será dirigido por Nazareno Arasa.