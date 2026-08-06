El DT se va a dormir tranquilo

Madelón: “Nos faltó más juego, pero lo bueno es que el equipo se entregó entero”

El entrenador de Unión valorizó la victoria por la dureza del rival, dijo que la salida de Ayala se debió a que estaba fatigado y estuvo cerca de una hora hablando con el uruguayo Rocha.