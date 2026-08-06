El entrenador de Unión, Leo Madelón, dijo luego del encuentro que “estoy satisfecho, el resultado sirve, el equipo está en formación y le doy una fuerte valía a la victoria porque Lanús es un buen equipo. Teníamos que hacer un partido largo para que ellos no reaccionen. Dieron el corazón, dejaron todo y salió bien”.
Madelón: “Nos faltó más juego, pero lo bueno es que el equipo se entregó entero”
El entrenador de Unión valorizó la victoria por la dureza del rival, dijo que la salida de Ayala se debió a que estaba fatigado y estuvo cerca de una hora hablando con el uruguayo Rocha.
Manifestó su conformidad con “los dos golazos desde afuera del área” y admitió que “Lanús venía de una seguidilla de partidos y se podían cansar. Tuvieron que hacer dos cambios prematuros e imprevistos. Nos faltó precisión para terminar algunas jugadas y darles antes un golpe de nocaut. Está bueno ganar, hacía tiempo que no lo hacíamos de local y eso es positivo”.
Respecto de Lucas Ayala, que salió lesionado, señaló que “no hablé con él pero no hay nada de gravedad, simplemente estaba fatigado” y agregó que “hay libertades y la prueba es que los dos volantes de adentro convirtieron desde afuera del área. El lunes tendremos un partido recontra difícil ante el equipo de Sebastián Domínguez, que ganó el otro día y va a ser duro”.
En cuanto al nivel del equipo, Madelón dijo que “estoy satisfecho con el rendimiento. Jugar bien es hacer, cada línea, lo que corresponde. Durante gran parte, jugamos bien. No se puede jugar con mucha intensidad todo el tiempo y enfrente tuvimos un rival bravo. Ellos tuvieron situaciones y nosotros también pudimos hacer algún gol más. Lanús tiene un plantel fuerte del medio hacia adelante, Pellegrino trabaja bien, así que no le resto méritos a este triunfo”.
Sobre el mercado de pases dijo que “está bien” y señaló que estuvo charlando por primera vez con Mathías Rocha, el defensor uruguayo que se incorporó. “Hasta el 31 de agosto están abiertos los mercados, así que si alguno se va, buscaremos un reemplazo. Yo creo que estamos bien así, pero no puedo asegurar que no se va a ir más nadie”, dijo el técnico rojiblanco.
Agregó el entrenador que “el objetivo nuestro es entrar a los ocho y tratar de jugar otro torneo internacional con Unión. Acá nadie se salva solo, somos un equipo y los que se fueron, lo hicieron porque el equipo los ayudó. Pusimos un freno a la salida de los jugadores, nos convertimos en un club vendedor y eso es bueno. Hoy, los equipos los tenés que armar para seis meses, esa es la realidad del fútbol argentino”.
Sobre la posición de Malcorra, jugando como volante por izquierda, dijo que “muchos me dijeron si me parecía bien que juegue por izquierda. A él le gusta jugar por el costado y puede jugar de volante central también. El quería venir y se fue aplaudido, eso es bueno”. Y sobre Luna Diale, señaló que “hizo un partido hermoso contra Rosario Central, en el amistoso. Hasta llegué a pensar que no iba a poder jugar en todo el semestre y por eso tenía la duda hasta de salir a buscar un reemplazo. Se siente bien en Unión, está cobijado, quiere estar y eso es bueno”.
“El otro día, contra Gimnasia de Mendoza, llegamos varias veces y entre los palos y el arquero no nos dejaron convertir”, dijo Madelón. Y sobre Rocha, señaló que “es un central diestro que puede jugar en las dos posiciones de la zaga. Si está preparado y suma va para adentro o al banco. Y si no, tendrá que esperar. Estuve hablando con él cerca de una hora”.
“Me gusta que se diga que Unión es un equipo rabioso, furioso. Creo que vamos a ser incómodos para todos. Nos faltó un poco de juego, estamos en etapa de conocimiento. Si hoy empatábamos, en lugar de ganar, igual me hubiese ido a dormir tranquilo. ¿Saben por qué?, porque me dí cuenta de que dejaron todo”, agregó Madelón.
Por último, dijo que “cuando ví que Mosqueira le pegó, pensé primero que estaba loco. Y cuando entró, no lo podía creer. Es todo de él, no es mío. Le gustó, le pegó y clavó un golazo. Por eso está bien que haya ido a gritarlo con la gente”, fueron las últimas palabras del entrenador tatengue en la fría y ventosa noche santafesina.