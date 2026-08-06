Unión venció 2-0 a Lanús este jueves por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugó desde las 19 en el estadio 15 de Abril y fue transmitido por TNT Sports.
¡Con dos golazos! Unión le ganó a Lanús en el 15 de Abril
El Tatengue se quedó con tres puntos importantísimos frente a su gente y volvió a la victoria luego de tres partidos. Menossi y Mosqueira marcaron desde afuera del área para el equipo de Madelón. Peña Biafore descontó.
El equipo dirigido por Leonardo Madelón consiguió su primera victoria en el campeonato, luego del empate 2 a 2 ante Platense y la derrota 2 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza.
Seguí el minuto a minuto
31' ST: GOOOOOOOOOOOLAZO DE MOSQUEIRA
El volante que enamoró a muchos hinchas tatengues con su pegada lo volvió a hacer. Le pegó desde su casa y puso a Unión en ventaja.
25' ST: Triple cambio en Lanús
Salieron Besozzi, Sepúlveda y Valois. Entraron Wlk, Bou y Aquino
23' ST: Cambios de Madelón
Salen Malcorra y Ayala, entran Luna Diale y Bruno Pittón
7' PT: GOOOOOOOL DE UNIÓN
Menossi encontró la pelota afuera del área y no lo dudó. Gana el Tate 1-0 en Santa Fe.
38' PT: Se viene otro cambio en Lanús
Medina sufrió aparentemente un desgarro y no puede seguir. Partido parado. Entra Felipe Peña Biafore.
33' PT: ¡Palacios tuvo el 1-0!
Malcorra metió un gran centro de tres dedos, Palacios controló con el pecho y le pegó pero Losada estaba atento.
27' PT: Cambio en Lanús por lesión
Salió con molestias en la rodilla derecha Carrera, entra Toto Salvio.
Pasaron 17 minutos y nada
Hasta ahora ha sido un partido tranquilo en el 15 de Abril. Unión ha amenazado un poco más que Lanús pero aún así ninguno de los dos equipos se acercó realmente al gol.
Así forma Unión
Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Aguirre y Tarragona
Así forma Lanús
LOSADA; PEREZ, IZQUIERDOZ G, DEJESUS, MARCICH; MEDINA, CARDOZO, SEPULVEDA, CARRERA; BESOZZI Y VALOIS
La previa afuera del 15 de Abril
Los hinchas tatengues se acercaron a López y Planes para otra tarde-noche de fútbol. Fotos de Manuel Fabatía.
Dónde ver Unión vs. Lanús
El partido comenzará a las 19 y podrá seguirse en vivo por televisión a través de la señal de TNT Sports.
El árbitro del encuentro
Nicolás Lamolina será el encargado de impartir justicia, acompañado por José Carreras como responsable del VAR.
Lanús también necesita recuperarse
El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega a Santa Fe después de perder 1 a 0 como local frente a Instituto.
Madelón analiza variantes
El entrenador rojiblanco evalúa realizar modificaciones en la defensa y el ataque para recibir al conjunto bonaerense.
Maizon Rodríguez podría regresar. El defensor se recuperó de una molestia muscular y aparece como una de las alternativas para integrar la formación titular.
Una incógnita en el ataque. Mauro Luna Diale y Misael Aguirre disputan un lugar para acompañar a Cristian Tarragona en la ofensiva tatengue.
El Tatengue busca su primera victoria
Unión suma un punto en el campeonato: empató 2 a 2 con Platense y perdió 2 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza.
Unión recibe a Lanús por un partido pendiente
El Tatengue y el Granate se enfrentarán desde las 19 en el estadio 15 de Abril por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.
El encuentro no se disputó en su fecha original debido a la participación de Lanús en los playoffs de la Copa Sudamericana.