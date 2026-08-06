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¡Con dos golazos! Unión le ganó a Lanús en el 15 de Abril

El Tatengue se quedó con tres puntos importantísimos frente a su gente y volvió a la victoria luego de tres partidos. Menossi y Mosqueira marcaron desde afuera del área para el equipo de Madelón. Peña Biafore descontó.

Gol de Menossi | Unión-Lanús | Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel FabatíaGol de Menossi | Unión-Lanús | Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel Fabatía
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Unión venció 2-0 a Lanús este jueves por el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se jugó desde las 19 en el estadio 15 de Abril y fue transmitido por TNT Sports.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón consiguió su primera victoria en el campeonato, luego del empate 2 a 2 ante Platense y la derrota 2 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza.

Seguí el minuto a minuto

20:55 / Jue. 06.08.2026

Se terminó... ¡Ganó Unión!

20:43 / Jue. 06.08.2026

39' ST: ¡Mansilla tapó el gol de Bou con los pies!

20:41 / Jue. 06.08.2026

36' ST: Cambios en Unión

Salen Menossi y Palacios. Entran Giaccone y Pintado

20:35 / Jue. 06.08.2026

31' ST: GOOOOOOOOOOOLAZO DE MOSQUEIRA

El volante que enamoró a muchos hinchas tatengues con su pegada lo volvió a hacer. Le pegó desde su casa y puso a Unión en ventaja.

20:32 / Jue. 06.08.2026

27' ST: Gol de Lanús

Fue Peña Biafore

20:30 / Jue. 06.08.2026

25' ST: Triple cambio en Lanús

Salieron Besozzi, Sepúlveda y Valois. Entraron Wlk, Bou y Aquino

20:29 / Jue. 06.08.2026

24' ST: ¡Peña Biafore se perdió el empate de Lanús!

20:27 / Jue. 06.08.2026

23' ST: Cambios de Madelón

Salen Malcorra y Ayala, entran Luna Diale y Bruno Pittón

20:25 / Jue. 06.08.2026

20' ST: Ayala está tendido en el césped

20:19 / Jue. 06.08.2026

15' ST: ¡Unión casi mete otro más!

20:18 / Jue. 06.08.2026

14' ST: Amarilla a Marcich por una falta sobre Vargas

20:12 / Jue. 06.08.2026

7' PT: GOOOOOOOL DE UNIÓN

Menossi encontró la pelota afuera del área y no lo dudó. Gana el Tate 1-0 en Santa Fe.

20:04 / Jue. 06.08.2026

Arranca el segundo tiempo

19:49 / Jue. 06.08.2026

Terminó el primer tiempo

19:41 / Jue. 06.08.2026

40' PT: Amarilla a Izquierdoz por un fuerte patadón a Tarragona

19:38 / Jue. 06.08.2026

38' PT: Se viene otro cambio en Lanús

Medina sufrió aparentemente un desgarro y no puede seguir. Partido parado. Entra Felipe Peña Biafore.

19:34 / Jue. 06.08.2026

33' PT: ¡Palacios tuvo el 1-0!

Malcorra metió un gran centro de tres dedos, Palacios controló con el pecho y le pegó pero Losada estaba atento.

19:28 / Jue. 06.08.2026

27' PT: Cambio en Lanús por lesión

Salió con molestias en la rodilla derecha Carrera, entra Toto Salvio.

19:17 / Jue. 06.08.2026

Pasaron 17 minutos y nada

Hasta ahora ha sido un partido tranquilo en el 15 de Abril. Unión ha amenazado un poco más que Lanús pero aún así ninguno de los dos equipos se acercó realmente al gol.

19:00 / Jue. 06.08.2026

Arrancó el partido

18:49 / Jue. 06.08.2026

El 15 de Abril desde el dron de El Litoral

Fotos de Fernando Nicola

18:38 / Jue. 06.08.2026

Así forma Unión

Mansilla; Vargas, Rodríguez, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Aguirre y Tarragona

18:38 / Jue. 06.08.2026

Así forma Lanús

LOSADA; PEREZ, IZQUIERDOZ G, DEJESUS, MARCICH; MEDINA, CARDOZO, SEPULVEDA, CARRERA; BESOZZI Y VALOIS

18:18 / Jue. 06.08.2026

La previa afuera del 15 de Abril

Los hinchas tatengues se acercaron a López y Planes para otra tarde-noche de fútbol. Fotos de Manuel Fabatía.

17:50 / Jue. 06.08.2026
16:57 / Jue. 06.08.2026

Dónde ver Unión vs. Lanús

El partido comenzará a las 19 y podrá seguirse en vivo por televisión a través de la señal de TNT Sports.

16:53 / Jue. 06.08.2026

El árbitro del encuentro

Nicolás Lamolina será el encargado de impartir justicia, acompañado por José Carreras como responsable del VAR.

16:50 / Jue. 06.08.2026

Lanús también necesita recuperarse

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llega a Santa Fe después de perder 1 a 0 como local frente a Instituto.

16:40 / Jue. 06.08.2026

Madelón analiza variantes

El entrenador rojiblanco evalúa realizar modificaciones en la defensa y el ataque para recibir al conjunto bonaerense.

Maizon Rodríguez podría regresar. El defensor se recuperó de una molestia muscular y aparece como una de las alternativas para integrar la formación titular.

Una incógnita en el ataque. Mauro Luna Diale y Misael Aguirre disputan un lugar para acompañar a Cristian Tarragona en la ofensiva tatengue.

16:37 / Jue. 06.08.2026

El Tatengue busca su primera victoria

Unión suma un punto en el campeonato: empató 2 a 2 con Platense y perdió 2 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza.

16:30 / Jue. 06.08.2026

Unión recibe a Lanús por un partido pendiente

El Tatengue y el Granate se enfrentarán desde las 19 en el estadio 15 de Abril por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.

El encuentro no se disputó en su fecha original debido a la participación de Lanús en los playoffs de la Copa Sudamericana.

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