Mauro Luna Diale fue habilitado por Fifa y estará en condiciones de jugar el partido de este jueves a las 19 ante Lanús, con arbitraje de Nicolás Lamolina, en cumplimiento de la segunda fecha del torneo Apertura de Primera División, que fuera postergado la semana pasada por la intervención granate en la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado.
Con Luna Diale habilitado, Unión va por la primera victoria ante Lanús
Afa notificó, vía Fifa, que el volante-delantero está en condiciones de jugar y debutará con la rojiblanca en el encuentro de este jueves a las 19 en el 15 de Abril. Habría dos cambios.
La intervención de Nery Pumpido, secretario adjunto de la Conmebol, ante Fifa, resultó clave para que el jugador de Unión pueda, por fin, volver a vestir oficialmente la camiseta rojiblanca, toda vez que se levantó la inhibición que pesaba sobre el Akhmat de Rusia.
Intervención de Pumpido fue clave
Los dirigentes de Unión sugirieron que el actual dirigente de Conmebol intervenga en el caso, ya que era poco entendible la inhibición que pesaba sobre el club ruso, teniendo en cuenta que se trata de un jugador que sale del club y que se comprobó que el problema era a raíz de los bloqueos que existen con motivo de la guerra en Ucrania.
Este miércoles al mediodía, AFA verificó el levantamiento de la inhibición de Fifa y procedió a la habilitación del jugador, que vuelve a vestir la camiseta de Unión y es casi un hecho que será titular en el equipo de Madelón, ingresando en lugar de Misael Aguirre.
AFA verificó el levantamiento de la inhibición
No será el único cambio, ya que Maizon Rodríguez se recuperó de la lesión que lo marginó en los primeros dos partidos y volverá a la titularidad, en caso de confirmarse, en lugar de Fagioli, que tuvo su bautismo en el equipo en los dos encuentros consecutivos que jugó en carácter de visitante.
Mauro Luna Diale por Aguirre y Maizon Rodríguez por Fagioli serían los únicos retoques para recibir la visita de un Lanús que llega al 15 de Abril con el antecedente inmediato de la eliminación en la Copa Sudamericana y una derrota en la tercera fecha, como local, ante Instituto, que dejó un margen de dudas.
Cambios en la formación de Unión
Volviendo a la formación de Unión, es muy posible que Madelón no haga cambios en el medio, un sector en el que el técnico quedó conforme con lo que el equipo hizo durante gran parte del primer tiempo ante los mendocinos. Palacios y Malcorra aportaron fútbol y claridad por afuera, mientras que Menossi y Mosqueira (este último jugando algo más retrasado), fueron los que le dieron equilibrio al equipo.
Malcorra se convirtió, de los “nuevos”, en el más destacado. Físicamente demostró estar bien para el sacrificado trabajo sobre el carril, pero estuvo muy cerca del gol en un mano a mano que le tapó Rigamonti, en un tiro libre espectacular que estrelló en el travesaño y metiéndole un centro a la cabeza de Misael Aguirre en el mismo comienzo del partido, que pegó en el poste derecho del arco mendocino.
Uno de los aspectos en los que seguramente más ha trabajado en el poco tiempo que tuvo Madelón para preparar el partido con Lanús, fue en el terreno defensivo. A Unión le marcaron dos goles en los dos partidos y eso es lo preocupante, más allá de la pobre cosecha (un punto sobre seis) en los cotejos que inauguraron la participación tatengue en el Clausura.
Unión tiene este partido para recuperar algo de terreno en búsqueda de arrimarse a los que clasifican para la Sudamericana, ya que se encuentra a ocho puntos de Barracas Central, que es el último en ingresar. Si Unión gana el partido de este jueves, se pondrá a cinco e igualará la línea de Gimnasia de Mendoza, Racing y San Lorenzo, que tienen 25 puntos en la anual.
Unión busca recuperar terreno en el torneo
Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Luna Diale y Tarragona serían los once titulares de Unión para enfrentar al equipo de Mauricio Pellegrino, un entrenador que tiene “banca” en Lanús por haber sido campeón de la Sudamericana y también de la Recopa (cuando le ganó a Flamengo a principios de año), pero que viene de dos traspié que hicieron algo de ruido.