El problema principal para Unión y Leo Madelón tiene nombre y apellido: Mauro Luna Diale. Es que el jugador sigue sin estar habilitado debido a la inhibición que pesa sobre el Akhmat de Rusia, entidad que ya anunció la salida del futbolista pero que figura en los registros de la Fifa debido a que no pudo hacer frente a un compromiso económico debido a que el dinero quedó retenido, aparentemente en una institución bancaria debido a la guerra en Ucrania.
Unión, Luna Diale, la intervención de Pumpido y la posible vuelta de Maizon
El actual secretario adjunto de la Conmebol se puso en contacto con Fifa para ver si se puede destrabar la situación de Luna Diale ante la inhibición del Akhmat de Rusia.
Ese cuadro de situación complica a Unión, que inclusive aguarda una intervención que está realizando Nery Pumpido, el secretario adjunto de Conmebol, para ver si se puede destrabar el tema, teniendo en cuenta que la inhibición no pesa sobre Unión (que es el club al que vendrá a jugar Luna Diale) sino sobre el Akhmat (que es el club que lo cede).
Ahora se espera que esta situación prospere, ya que ni siquiera se está evaluando la posibilidad de interponer un recurso de amparo debido a que se trata de un tema federativo.
Es imperioso que se resuelva este tema, ya que de eso dependerá la alineación que pondrá Madelón para recibir este jueves a las 19 a Lanús, en el partido que marcará la vuelta de Unión a jugar como local en el 15 de Abril, situación que se repetirá el lunes, cuando reciba la visita de Central Córdoba de Santiago del Estero, que este lunes le ganó a San Lorenzo, como local.
La otra novedad que podría darse en el equipo, es la vuelta de Maizon Rodríguez. Si esto se confirma, lo haría por Fagioli y allí Madelón rearmaría el sector defensivo con Vargas por derecha, Ayala por izquierda y la dupla central que fue titular en el torneo pasado: Maizon Rodríguez-Ludueña.
Después, en la mitad de la cancha no habría retoques y jugarían Palacios por derecha, Malcorra por izquierda y la dupla Menossi-Mosqueira por adentro, en tanto que Tarragona está confirmado y, de no poder jugar Luna Diale, es posible que el técnico elija entre Misael Aguirre y Estigarribia, quien entró en el segundo tiempo del partido ante los mendocinos de Gimnasia.
Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez o Fagioli, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Luna Diale o Estigarribia o Aguirre y Tarragona, es lo que está evaluando Madelón para recibir la visita de Lanús, en un partido que será controlado por Nicolás Lamolina y es uno de los postergados de la fecha 2 del torneo.
Lanús vive días de reinvención
Lanús vive días de reinvención y reajuste. Tras un arranque de año inolvidable marcado por la hazaña internacional, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino afronta la segunda mitad de la temporada con un escenario imprevisto pero definitivo: el certamen local se ha convertido en su único frente de batalla.
La historia de esta temporada 2026 comenzó con la épica. Lanús tocó el cielo con las manos al adjudicarse la Recopa Sudamericana ante Flamengo, tras imponerse 1-0 en La Fortaleza y certificar la proeza con un inolvidable 3-2 en el mismísimo Estadio Maracaná. Aquella noche consagratoria prometía un año de ensueño, pero el calendario continental terminó mostrando su cara más dura.
Su paso por la Copa Libertadores concluyó en la fase de grupos tras finalizar en el tercer puesto del Grupo G, lo que derivó al equipo a los playoffs de la Copa Sudamericana. Allí, tras un ilusionante 2-0 obtenido ante Cienciano en el partido de ida, la ilusión sufrió un duro revés al caer 4-0 en la altura de Cusco. El cuadro de tropiezos se completó en la Copa Argentina, donde el Granate quedó marginado en 16avos de final al tropezar 2-0 frente a Instituto de Córdoba.
Sin competencia internacional en agenda ni rodaje en copas nacionales, Lanús enfoca la totalidad de sus recursos en el Torneo Clausura, un torneo donde el margen de error ha quedado reducido al mínimo.
El inicio del certamen reflejó esa irregularidad que el cuerpo técnico busca corregir urgentemente: arrancó con una sólida victoria 1-0 sobre San Lorenzo en el debut, pero tropezó en casa la jornada siguiente al caer por la mínima frente a Instituto.
Tras la derrota en La Fortaleza, el arquero y referente del plantel, Nahuel Losada, no ocultó el malestar y fue categórico en su autocrítica: "Ya no tenemos más margen. Hay que asumir las responsabilidades y redoblar esfuerzos para volver a sumar en el Clausura", remarcó el guardameta tras cumplir 100 partidos defendiendo la camiseta granate.
Por su parte, el entrenador Mauricio Pellegrino buscó transmitir calma de cara al futuro del plantel en el torneo: "Es la primera vez que tenemos el foco puesto en una sola competencia y esperamos que sea para bien. Lo más importante en este campeonato es clasificar de buena forma a la siguiente instancia. Tenemos argumentos para seguir creciendo", afirmó el DT, lamentando además las ausencias de peso por lesión.
El reordenamiento no solo se da en el campo de juego, sino también en los pasillos de la institución. El mercado de pases reciente dejó movimientos de peso:
• Altas: Destaca el arribo del prometedor atacante paraguayo Allan Wlk (procedente de Recoleta FC), además del blindaje de la experiencia interna con las renovaciones de Lautaro Acosta, Nicolás Laplace y Agustín Sánchez.
• Salidas: La vidriera del título internacional provocó la venta del delantero Rodrigo Castillo al Fluminense de Brasil, mientras que Lautaro Morales y Alexis Segovia salieron cedidos a Tigre y Asteras Aktor, respectivamente.
• Enfermería: La gran asignatura pendiente pasa por la recuperación de Marcelino Moreno y Walter Bou. En particular, Moreno continúa fuera de las canchas tras ser intervenido quirúrgicamente en mayo, una ausencia que el técnico catalogó como determinante por su capacidad de generar claridad en el ataque.
Con la corona continental guardada en las vitrinas, Lanús debe transformar el golpe de las eliminaciones en combustible. Pellegrino y sus dirigidos saben que no hay más distracciones: el Clausura exige la mejor versión de un campeón que no puede permitirse vivir del recuerdo.