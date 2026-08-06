El presidente del Club Atlético Unión de Santa Fe, Luis Spahn, adelantó este miércoles por la tarde que ya se trabaja en la posibilidad de competir en la Liga Argentina de Básquet.
Spahn adelantó que Unión negociará jugar la Liga Argentina de Básquet
El Tatengue dialoga en torno a la opción de no competir en la Liga Nacional durante la temporada 2026/27.
El rojiblanco sostuvo en la cancha su plaza para la Liga Nacional de Básquet, la máxima categoría, pero el apartado económico forzó una reestructuración.
A pesar de no vender la plaza, de saldar sus deudas con el plantel y de no contar con descensos a la segunda categoría, se tomó la decisión.
La palabra de Spahn
El presidente de Unión habló este miércoles con un medio local y anunció, entre otros tópicos, que Unión busca jugar la Liga Argentina.
“Se ha dividido a la comisión y hemos llegado a un punto medio de pedir participar en la segunda categoría, La primera categoría tiene una inviabilidad muy grande y se aleja de los principios del club”, comentó el presidente ante La Central Deportiva.
“Se llega a un nivel de competencia en la que la cantidad de extranjeros y refuerzos que exige marginan lo que es la formación de nuestras inferiores”, argumentó el mandatario y sumó: “Dentro de ese grado, pensamos que es una muy buena competencia la Liga Argentina y nos va a dar un alivio económico”.
Spahn destacó “la tarea de Amilcar Cecotti y Hugo Fessia, que nos llevaron a primera división” y aclaró “que por una cuestión que está la LNB más colapsada que el fútbol, tomamos esta decisión”.