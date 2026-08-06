Este jueves con mucha lluvia en Santa Fe, a partir de las 19, Unión y Lanús se enfrentarán en el 15 de Abril. Con el arbitraje de Nicolás Lamolina, el Tate buscará hacerse fuerte ante su gente, después de 96 días que pasaron desde su último partido, mientras que el Granate intentará plasmar su jerarquía en condición de visitante, ya que de local viene de perder ante Instituto.
Unión vuelve al 15 de Abril y Madelón haría dos o tres cambios en el equipo
Maizon Rodríguez jugará en lugar de Fagioli, Luna Diale será titular (como delantero o como volante) y también volvería el Chelo Estigarribia.
El conjunto tatengue llega con la necesidad de imponer condiciones en casa. El entrenador ha trabajado intensamente en la semana para ajustar detalles defensivos y darle mayor soltura a la creación de juego en el mediocampo. Entre las principales novedades de la convocatoria figura la presencia (ya habilitado) de Mauro Luna Diale, que tiene muchas chances de jugar como titular.
Como Maizon Rodríguez está recuperado, seguramente volverá a la zaga en reemplazo de Fagioli. La otra modificación se daría con la entrada de Luna Diale, en este caso con dos posibilidades:
* 1) que lo haga como delantero, por Misael Aguirre, acompañando a Tarragona.
* 2) que entre como volante, con lo cual saldría Menossi, pasaría Malcorra al puesto de doble cinco y se abriría la posibilidad, también, para la entrada de Estigarribia por Aguirre.
Por el lado del Granate, el cuerpo técnico debió meter mano en la formación debido a la seguidilla de partidos. La principal modificación pasa por el sector defensivo: ante la molestia física de José Canale, el zaguero paraguayo Ronaldo Dejesús ocupará un lugar en la zaga central junto al experimentado Carlos Izquierdoz. En el ataque, la dupla de creación conformada por Ramiro Carrera y Walter Bou se perfila como la principal amenaza para el conjunto local.
La probable formación de los equipos, es la siguiente:
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi o Mauro Luna Diale, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Mauro Luna Diale o Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera, Lucas Besozzi; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Los concentrados de Unión
Arqueros: Matías Mansilla y Lucas Meuli.
Defensores: Juan de Dios Pintado, Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Tomás Fagioli, Juan Pablo Ludueña, Mateo Aimar, Lucas Ayala y Bruno Pittón.
Volantes: Julián Palacios, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Santino Vera, Joaquín Mosqueira, Santiago Grella, Brahian Cuello, Ignacio Malcorra y Mauro Luna Diale.
Delanteros: Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia, Misael Aguirre y Eric Ramírez.