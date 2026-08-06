Unión ganó 2-1 contra Lanus en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe, por el fin de la segunda fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
Fecha 2
Así quedó la tabla del Torneo Clausura tras la victoria de Unión
El Tate y el Granate se enfrentaron en el Estadio 15 de Abril de Santa Fe. El resultado fue 2-1.
Unión-Lanús | Estadio 15 de Abril. Foto: Manuel Fabatía
El equipo de Leonardo Madelón inició el segundo semestre con una formación renovada y varios juveniles entre los titulares. De esta manera, el conjunto santafesino quedó --- en la tabla de su zona.
Así quedaron las posiciones
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