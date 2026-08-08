Dolor en el fútbol

Los clubes santafesinos despidieron a Jorge Messi: los mensajes de Colón y Unión

Las instituciones deportivas de la capital provincial se sumaron a las muestras de pesar por la muerte del empresario y acompañaron al capitán argentino y a sus seres queridos en este difícil momento. Newell’s y Rosario Central también expresaron sus condolencias.