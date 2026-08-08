La muerte de Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi, generó muestras de acompañamiento en distintos clubes del fútbol argentino. Tras conocerse su fallecimiento este viernes en Rosario, Colón, Unión y Rosario Central expresaron sus condolencias y enviaron mensajes de apoyo al capitán de la Selección Argentina y a toda su familia.
Los clubes santafesinos despidieron a Jorge Messi: los mensajes de Colón y Unión
Las instituciones deportivas de la capital provincial se sumaron a las muestras de pesar por la muerte del empresario y acompañaron al capitán argentino y a sus seres queridos en este difícil momento. Newell’s y Rosario Central también expresaron sus condolencias.
Jorge Messi tenía 68 años y permanecía internado en Rosario luego de atravesar una dura enfermedad. La noticia de su muerte provocó rápidamente distintas muestras de afecto hacia la familia Messi, especialmente en Santa Fe y Rosario, dos ciudades estrechamente vinculadas con la historia futbolística de Lionel.
El mensaje de Colón
Colón fue uno de los clubes que se sumó a las expresiones de pesar por la muerte de Jorge Messi. La institución rojinegra acompañó especialmente a Lionel, a quien reconoció como capitán de la Selección Argentina.
En sus redes sociales, el club publicó: “El Club Atlético Colón lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos a Lionel y a toda su familia en este tan doloroso momento. Estamos todos con vos, capitán”, respaldando al futbolista y a sus seres queridos luego de conocerse la noticia.
La despedida de Unión
También Unión de Santa Fe manifestó su pesar por el fallecimiento del padre de Lionel Messi. El club tatengue destacó especialmente el vínculo que mantiene con el futbolista y lo definió como un ídolo.
El mensaje publicado por la institución fue: “El Club Atlético Unión lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos a nuestro ídolo Lionel, a su familia y a todos sus afectos en este duro momento”.
De esta manera, el conjunto santafesino se sumó a las muestras de apoyo hacia Lionel y su familia.
Rosario Central también acompañó
Rosario Central fue otra de las instituciones que expresó públicamente sus condolencias. El club rosarino publicó un mensaje en el que manifestó su respeto y afecto hacia Lionel Messi y sus seres queridos.
“El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”.
Newell's, el primero en despedirlo
Antes de los mensajes de Colón, Unión y Rosario Central, Newell's Old Boys había sido una de las primeras instituciones en hacerse eco de la noticia y publicar una despedida para Jorge Messi.
El vínculo entre el padre de Lionel y la institución rosarina es especialmente significativo. Jorge era reconocido hincha de Newell's y fue una figura fundamental en el acompañamiento de la carrera de su hijo, quien tuvo sus primeros pasos futbolísticos en las divisiones infantiles del club.
En su comunicado, Newell's destacó ese vínculo y recordó el papel que Jorge tuvo junto a Celia Cuccittini durante el crecimiento deportivo de Lionel.
El mensaje completo de la institución fue:
Los mensajes de las instituciones deportivas reflejaron la repercusión de la noticia en el fútbol de la región. Mientras los equipos de Santa Fe expresaron su apoyo a Lionel y a sus seres queridos, Newell’s destacó además el vínculo de Jorge con el club y su acompañamiento durante los primeros años de la carrera de su hijo.