Consumada la primera victoria del torneo, Madelón respiró con más alivio por el buen resultado en un duro partido ante Lanús. “Me voy a dormir tranquilo”, dijo el técnico en la fria y ventosa noche del jueves. “Y si empatábamos, también me iba a dormir tranquilo”, agregó, aunque se cae de maduro que no es lo mismo hacerlo luego de una victoria que de un empate.
En Unión, Madelón tiene a todos y quizás confirme el mismo equipo
Aguirre tiene chances de seguir como titular y tanto Menossi como Ayala están recuperados. El partido comienza a las 21.15 de este lunes y dirige Nazareno Arasa.
El equipo tuvo algunos pasajes interesantes y buena puntería en los pies de Menossi y Mosqueira, los dos volantes centrales que aprovecharon su buena pegada – y el viento a favor – para coronar el triunfo ante el duro rival granate. Fue una victoria que dio trabajo y que se gestó, sobre todo, a partir de esos golazos desde afuera del área, sobre todo el de Mosqueira, que clavó la pelota desde 37 metros.
Ahora se viene un Central Córdoba que llega más descansado al partido y que viene de lograr una buena victoria ante San Lorenzo, de la mano de Sebastián Domínguez. Va a ser un rival duro, sin dudas, pero es ideal para que Unión pueda meter un segundo triunfo consecutivo, aprovechando que otra vez juega de local, y así viajar al Nuevo Gasómetro y a Mar del Plata (los próximos rivales serán San Lorenzo y Aldosivi, ambos de visitante) con mayor tranquilidad.
Recuperaciones clave para el partido
Las recuperaciones de Lucas Ayala (fatiga muscular) y Lucas Menossi (golpe en la rodilla), fueron las dos buenas noticias que recibió Madelón entre el sábado y domingo, con lo cual ambos estarán en condiciones de jugar.
Si bien Estigarribia ya viene acumulando minutos en los últimos partidos, no habría que descartar que el técnico utilice otra vez la misma formación para jugar ante los santiagueños. Es decir, manteniendo a Misael Aguirre en la delantera, con el “Chelo” relegado al banco de suplentes nuevamente.
En ese caso, Mansilla; Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña y Ayala; Palacios, Menossi, Mosqueira y Malcorra; Misael Aguirre y Tarragona son los que tienen las mayores chances de jugar el encuentro de este lunes a las 21.15 en el 15 de Abril, con arbitraje de Nazareno Arasa. La alternativa, como se dijo, sería el ingreso de Estigarribia por Aguirre, pero como segunda opción.
Otro que seguirá en el banco es Mauro Luna Diale, que fue habilitado el miércoles pasado, entró un ratito en el segundo tiempo con Lanús pero, por el momento, no tiene lugar en el equipo titular. De todos modos, lo bueno es que Madelón cuenta ahora con variantes en la mitad de la cancha. A los cuatro titulares, se pueden agregar Giaccone, Luna Diale y Cuello como alternativas que se pueden aprovechar de acuerdo a cómo se vaya dando el partido. Incluso, Eric Ramírez no deja de ser también una opción, porque es un delantero que tranquilamente puede arrancar desde atrás.
En cuanto al rival, Central Córdoba viene de ganarle a San Lorenzo pero la campaña en el año ha sido bastante floja y apenas cuenta con 19 puntos en la general (Unión tiene 25 y está a cinco del último clasificado para la Sudamericana). Sin problemas con el descenso, donde Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata están sumamente complicados, el equipo ferroviario necesita aprovechar el viento a favor de la victoria ante San Lorenzo y llegará a Santa Fe con la intención de sumar algún punto.
Estrategia de Central Córdoba
En lo estrictamente futbolístico, el entrenador Sebastián Domínguez perfila un esquema táctico 4-2-3-1 en busca de mayor equilibrio en la zona central y variantes en el ataque de transición rápida. La alineación titular estaría conformada por Javier Vallejos en el arco; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Fernando Martínez en la línea defensiva; Matías Vera y Lucas González como doble pivote en el mediocampo; Marco Iacobellis en la generación; mientras que Horacio Tijanovich, Diego Barrera y Michael Santos integrarán el tridente ofensivo.
En la nómina de concentrados destacan como alternativas en el banco de relevos futbolistas como Tiago Cravero, José Gómez, Juan Cardozo, Ezequiel Naya y Lucas Varaldo, quienes aguardarán su oportunidad para sumar minutos en la segunda mitad.
La venta de entradas
El Club Atlético Unión dio a conocer los detalles operativos para el expendio de localidades de cara al encuentro de este lunes frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio 15 de Abril. La institución santafesina confirmó que la venta se realizará de manera 100 % digital a través del portal Boletería VIP, sin atención presencial en los boleterías del club.
Para los socios, el acceso a la tribuna general será gratuito presentando la cuota al día y el DNI físico en los molinetes de ingreso. En cuanto a las plateas, las opciones parten desde los $ 30.000 para el sector Redonda, hasta los $ 50.000 para la Preferencial Baja.
Por el lado de los no socios, el valor del boleto para la tribuna popular se fijó en $ 50.000, mientras que la tarifa para jubilados será de $ 25.000 y el seguro para menores de hasta 11 años ascenderá a $ 12.500. Quienes opten por ubicaciones en platea pagarán valores que van desde los $ 75.000 hasta los $ 100.000 según el sector elegido.
Detalle del operativo de accesos:
• Generales (Socios y No Socios): Portones sobre Cándido Pujato y Av. López y Planes.
• Plateas Redonda y Sudoeste: Ingreso por la intersección de Av. Perón y Bv. Pellegrini.
• Plateas Sudeste, Altas, Preferencial y Palcos: Accesos habilitados en Bv. Pellegrini y Av. López y Planes.
Desde el área de prensa de la institución recomendaron asistir con la debida anticipación para evitar aglomeraciones en los controles de seguridad y código QR.