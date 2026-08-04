Maximiliano Salas viajó este martes rumbo a Mendoza para incorporarse a Independiente Rivadavia. El delantero continuará su carrera a préstamo después de quedar marginado del plantel profesional de River durante el segundo semestre.
Maxi Salas viajó a Mendoza para sumarse a Independiente Rivadavia
El delantero dejó River después de entrenarse apartado y jugará a préstamo durante un año. La Lepra tendrá una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares.
El futbolista se entrenó hasta último momento de manera diferenciada en el predio de Cantilo, junto con el resto de los jugadores apartados por Eduardo “Chacho” Coudet. Antes de partir no realizó declaraciones ante la prensa.
Su salida de River
Salas llegó al club de Núñez a mediados de 2025, luego de que River pagara ocho millones de euros a Racing por su transferencia.
Durante sus primeros meses tuvo un rendimiento destacado y fue reconocido por su despliegue y sacrificio. Sin embargo, con el paso de los partidos perdió protagonismo y terminó fuera de la consideración del cuerpo técnico.
El acuerdo con Independiente Rivadavia
El préstamo tendrá una duración de un año e incluirá una opción de compra cercana a los cuatro millones de dólares.
La Lepra mendocina incorporará al atacante para afrontar el Torneo Clausura y los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que se enfrentará con Fluminense de Brasil.
Un equipo en crecimiento
Independiente Rivadavia atraviesa uno de los mejores períodos de su historia reciente. En 2025 conquistó la Copa Argentina y durante 2026 avanzó desde la fase de grupos del principal torneo continental.
Además, comparte el primer puesto de la tabla anual con Argentinos Juniors, ambos con 38 puntos, y se mantiene en la pelea por el Clausura y por el título de Campeón de Liga.
Cuándo podría debutar
Salas podría realizar su primera presentación este viernes, cuando Independiente Rivadavia reciba a Estudiantes de Río Cuarto por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
La participación dependerá de que complete los trámites de inscripción y se encuentre a disposición del cuerpo técnico para integrar la convocatoria.