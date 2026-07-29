Independiente Rivadavia inició negociaciones con River para incorporar a Maximiliano Salas, uno de los futbolistas apartados del plantel por Eduardo Coudet. El club mendocino lo busca como reemplazante de Sebastián Villa, quien regresó a Boca.
¿Se va Maxi Salas de River?: habría negociaciones con Independiente Rivadavia
La Lepra presentó una oferta por un préstamo con cargo y opción de compra. River prioriza una venta y el delantero, apartado por Eduardo Coudet, todavía no está convencido de mudarse a Mendoza.
La propuesta contempla un préstamo con cargo y opción de compra. Sin embargo, la operación presenta dos obstáculos: River pretende transferir al delantero de manera definitiva y el jugador todavía no estaría convencido de continuar su carrera en Mendoza.
La postura de River
El club de Núñez busca recuperar parte de los ocho millones de dólares que desembolsó por Salas en julio de 2025. El atacante tiene contrato hasta diciembre de 2029, pero perdió espacio durante el actual ciclo técnico y se entrena de manera diferenciada.
Semanas atrás, River rechazó una oferta de Athletico Paranaense cercana a los cuatro millones de dólares por una parte del pase. La dirigencia mantiene como prioridad una venta y no considera favorable una cesión, aunque las conversaciones con Independiente Rivadavia continúan.
El interés de la Lepra
El conjunto mendocino necesita reemplazar a Villa antes del cierre del mercado de pases, previsto para el 31 de julio. Además de competir en el Torneo Clausura, afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores.
Independiente Rivadavia pretende sumar a un delantero con experiencia en partidos decisivos y capacidad para ocupar diferentes posiciones del ataque. Salas quedó incluido entre los jugadores que River busca transferir durante esta ventana.
Los números de Salas
El atacante disputó 37 encuentros con la camiseta de River: 25 durante el ciclo de Marcelo Gallardo y 12 bajo la conducción de Coudet. Fue titular en 23 oportunidades y acumuló 2.133 minutos.
Salas convirtió siete goles en el club, repartidos entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Argentina y los torneos locales. Su futuro deberá definirse antes del cierre del libro de pases argentino.