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¿Se va Maxi Salas de River?: habría negociaciones con Independiente Rivadavia

La Lepra presentó una oferta por un préstamo con cargo y opción de compra. River prioriza una venta y el delantero, apartado por Eduardo Coudet, todavía no está convencido de mudarse a Mendoza.

Maxi Salas se entrena apartado del plantel profesional mientras define su futuro. Crédito: Prensa RiverMaxi Salas se entrena apartado del plantel profesional mientras define su futuro. Crédito: Prensa River
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Independiente Rivadavia inició negociaciones con River para incorporar a Maximiliano Salas, uno de los futbolistas apartados del plantel por Eduardo Coudet. El club mendocino lo busca como reemplazante de Sebastián Villa, quien regresó a Boca.

La propuesta contempla un préstamo con cargo y opción de compra. Sin embargo, la operación presenta dos obstáculos: River pretende transferir al delantero de manera definitiva y el jugador todavía no estaría convencido de continuar su carrera en Mendoza.

La postura de River

El club de Núñez busca recuperar parte de los ocho millones de dólares que desembolsó por Salas en julio de 2025. El atacante tiene contrato hasta diciembre de 2029, pero perdió espacio durante el actual ciclo técnico y se entrena de manera diferenciada.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Finals - Second Leg - Palmeiras v River Plate - Allianz Parque, Sao Paulo, Brazil - September 24, 2025 River Plate's Maximiliano Salas celebrates scoring their first goal REUTERS/Jean CarnielRiver pagó ocho millones de dólares por el delantero y prioriza una venta definitiva. Foto: Reuters

Semanas atrás, River rechazó una oferta de Athletico Paranaense cercana a los cuatro millones de dólares por una parte del pase. La dirigencia mantiene como prioridad una venta y no considera favorable una cesión, aunque las conversaciones con Independiente Rivadavia continúan.

El interés de la Lepra

El conjunto mendocino necesita reemplazar a Villa antes del cierre del mercado de pases, previsto para el 31 de julio. Además de competir en el Torneo Clausura, afrontará los octavos de final de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia pretende sumar a un delantero con experiencia en partidos decisivos y capacidad para ocupar diferentes posiciones del ataque. Salas quedó incluido entre los jugadores que River busca transferir durante esta ventana.

Soccer Football - Copa Sudamericana - Group H - River Plate v Blooming - Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina - May 27, 2026 River Plate's Maximiliano Salas reacts after missed a penalty shot REUTERS/Agustin MarcarianIndependiente Rivadavia busca reemplazar a Sebastián Villa antes de jugar la Libertadores. Foto: Reuters

Los números de Salas

El atacante disputó 37 encuentros con la camiseta de River: 25 durante el ciclo de Marcelo Gallardo y 12 bajo la conducción de Coudet. Fue titular en 23 oportunidades y acumuló 2.133 minutos.

Salas convirtió siete goles en el club, repartidos entre Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Argentina y los torneos locales. Su futuro deberá definirse antes del cierre del libro de pases argentino.

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