Como hacía mucho tiempo que no pasaba, Newell’s logró comenzar un torneo con un triunfo y con la confianza con flechita para arriba.
Con más refuerzos en la mira, Newell’s prepara la riesgosa visita a Independiente
La “Lepra” inició el Torneo Clausura con una celebrada victoria sobre Talleres y este jueves buscará ratificar su buen arranque en cancha del “Rojo”, que viene de ganar en La Plata. Kudelka tiene dos nombres sobre la mesa para seguir reforzando el plantel
El conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka consiguió una trabajada y merecida victoria sobre Talleres de Córdoba el sábado pasado y sus hinchas se fueron del “Coloso Marcelo Bielsa” con la expectativa de poder ver de una buena vez por todas a un equipo protagonista, sin preocupaciones por la tabla de los promedios.
Para ratificar esas buenas sensaciones, la “Lepra” intentará sacar otro buen resultado en su riesgosa visita a Independiente, este jueves desde las 21.15.
Newell’s se sacó de encima con éxito el debut en el campeonato, que siempre es un desafío importante, ya que el arranque puede marcar el camino de un equipo en el resto del certamen.
El conjunto rosarino jugó un muy buen primer tiempo, donde le sacó la ventaja decisiva a Talleres con el gol de penal de Matías Coccaro, y en el segundo tiempo aguantó el triunfo, aunque demasiado refugiado contra el arco del seguro arquero Josué Reinatti.
Desafíos
Este jueves el desafío será mayor para los “rojinegros”, ya que será el primer partido de visitante y ante un rival que en la primera fecha dio el golpe al derrotar a Estudiantes en La Plata con un contundente 2 a 0. Si la “Lepra” pretende hacer un buen torneo, deberá hacerse fuerte de local y complementar sacando puntos cuando le toque jugar fuera del “Coloso”.
Esa es la receta para meterse en los playoffs de fin de año, instancia a la que Newell’s nunca pudo acceder desde que se empezó a jugar con este formato en el fútbol argentino.
En cuanto a la formación que alista el técnico Kudelka para chocar con el “Rojo” en el estadio “Libertadores de América”, es posible que repita el equipo titular que dispuso ante Talleres. Debido a los pocos días de recuperación entre un partido y otro, habrá que seguir la condición física del joven volante Jerónimo Gómez Mattar, que fue reemplazado con evidentes molestias físicas el sábado pasado.
Una posibilidad de cambio es que el entrenador decida el ingreso desde el arranque de Lautaro Gianetti, el zaguero que llegó como refuerzo en este mercado de pases y que ante Talleres entró en el segundo tiempo para armar una línea de cinco en la defensa.
Dos que están cerca
“Tengo la sensación de que nos quedamos cortos con los refuerzos que han llegado hasta aquí”. Frank Kudelka aprovechó la onda positiva que generó la victoria en el debut para reclamarle a la dirigencia por más jugadores para sumar a su plantel. Y en las últimas horas trascendió que hay dos futbolistas que están cerca de llegar a la “Lepra”, ambos para reforzar la parte ofensiva del equipo.
Uno es el extremo Nicolás Laméndola, atacante de 27 años que el fin de semana fue titular en el empate de su actual club, Atlético Tucumán, ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Ante la reciente partida de Luciano Herrera a Pumas de México, el delantero del “Decano” tucumano le brindaría opciones al entrenador.
El otro es el atacante zurdo Mateo García, de 29 años, formado en Instituto de Córdoba y de último paso por Atlas de México. También vistió las camisetas de Las Palmas y Osasuna, en España, y del Aris Aris Thessaloniki, en Grecia, entre otros. Llegaría en condición de libre.
Por otro lado, la posible llegada del defensor Agustín García Basso se frenó porque surgieron diferencias en las negociaciones con Racing. El pase no está caído, pero deben resolverse algunos detalles para que se destrabe.