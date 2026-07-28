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Con más refuerzos en la mira, Newell’s prepara la riesgosa visita a Independiente

La “Lepra” inició el Torneo Clausura con una celebrada victoria sobre Talleres y este jueves buscará ratificar su buen arranque en cancha del “Rojo”, que viene de ganar en La Plata. Kudelka tiene dos nombres sobre la mesa para seguir reforzando el plantel