Histórico

Atletismo: Guillermina Cossio volvió a superarse en España y quedó entre las mejores velocistas argentinas

La atleta oriunda de Murphy marcó 23.62 segundos en los 200 metros llanos durante el Campeonato de España disputado en Málaga. El registro significó una nueva marca personal y se convirtió en el cuarto mejor tiempo histórico de una argentina en la distancia.