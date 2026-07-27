Guillermina Cossio continúa atravesando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. La velocista santafesina, oriunda de Murphy y actualmente radicada en España, estableció este domingo una nueva marca personal en los 200 metros llanos al registrar 23.62 segundos durante el Campeonato de España de Atletismo celebrado en Málaga.
Atletismo: Guillermina Cossio volvió a superarse en España y quedó entre las mejores velocistas argentinas
La atleta oriunda de Murphy marcó 23.62 segundos en los 200 metros llanos durante el Campeonato de España disputado en Málaga. El registro significó una nueva marca personal y se convirtió en el cuarto mejor tiempo histórico de una argentina en la distancia.
La representante argentina terminó quinta en su semifinal, con un viento favorable reglamentario de 0,6 metros por segundo, y consiguió rebajar nuevamente su registro personal. De acuerdo con la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), su actuación representa además el cuarto mejor tiempo de la historia argentina en los 200 metros femeninos.
El resultado confirmó la evolución que Cossio viene mostrando durante la temporada europea. Apenas unas semanas antes había corrido la distancia en 23.67 segundos en el Campeonato de Madrid, el 21 de junio, una marca que hasta este fin de semana figuraba como su mejor registro personal reconocido por World Athletics. En Málaga consiguió descontar otras cinco centésimas.
"Estas últimas semanas han sido un poco duras para mí y aun así he conseguido salir a la pista confiada y me llevo una nueva mejor marca personal en los 200 m y la 7.ª mejor marca del campeonato. Muy feliz por eso! Gracias a todos los que siempre están acompañándome en este camino. Este baile continúa hasta septiembre", posteó Guillermina en sus redes sociales.
Un 2026 con récords y medallas
La temporada comenzó con actuaciones importantes bajo techo. El 15 de febrero en Sabadell, Cossio corrió los 200 metros indoor en 24.27 segundos y quebró el récord argentino de pista cubierta que pertenecía a Noelia Martínez desde 2020, con 24.41. Apenas doce días después volvió a mejorar la plusmarca nacional: en Valencia marcó 24.25 segundos, registro que continúa como récord argentino indoor.
También tuvo protagonismo en Argentina. En abril se impuso en los 200 metros de la Copa Nacional de Clubes disputada en el CENARD, donde ganó con 24.05 segundos. En aquella competencia superó a Florencia Lamboglia, segunda con 24.13, y a la chilena Pilar Rodríguez, tercera con 24.31.
Su temporada internacional sumó otro capítulo destacado en mayo, cuando representó al país en el Campeonato Iberoamericano de Lima. Allí integró la posta argentina de 4x100 metros mixta, que obtuvo la medalla de plata y estableció una marca nacional de 41.76 segundos, junto a Lucas Villegas, Tomás Villegas y Milagros Damico.
La murphense volvió a subir al segundo escalón del podio con la posta femenina 4x100, junto a Noelia Martínez, Florencia Lamboglia y Damico, con un registro de 45.
02 segundos. Además, formó parte del relevo mixto 4x400 que terminó quinto con 3:20.94, récord argentino para la especialidad.
De Murphy al atletismo europeo
Nacida el 16 de noviembre de 2000, Cossio tiene 25 años y construyó desde muy joven una trayectoria dentro de la velocidad argentina. Su vínculo con las grandes competencias internacionales se remonta, entre otros antecedentes, al Mundial Sub 20 de Tampere 2018, donde representó al país en los 100 metros y registró 11.83 segundos en la primera ronda.
Con el paso de los años amplió su experiencia internacional y llegó al atletismo español. Se radicó en Barcelona y comenzó a representar al FC Barcelona, estructura en la que pudo potenciar su preparación y competir regularmente en el calendario europeo.
En febrero de 2026 volvió a defender los colores del club catalán en la Copa Iberdrola, donde fue tercera en una serie de 400 metros con 56.03 segundos.
Su carrera también incluye importantes resultados con la Selección argentina. World Athletics contabiliza entre sus antecedentes una medalla de bronce en Campeonatos Sudamericanos de mayores, tres bronces sudamericanos Sub 23 y dos medallas de plata iberoamericanas.
En el Sudamericano de mayores de Mar del Plata 2025, por ejemplo, integró la posta femenina 4x100 que terminó tercera detrás de Brasil y Ecuador.
La actuación de Málaga profundiza ahora ese crecimiento.
Después de comenzar 2026 quebrando dos veces el récord argentino indoor, ganar en el ámbito nacional y sumar medallas y récords con los relevos argentinos, Cossio llevó su marca de 200 metros al 23.62 y se instaló entre las cuatro velocistas más rápidas de la historia del país en esa prueba, consolidando una temporada de fuerte evolución para la atleta surgida de Murphy.