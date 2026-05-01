Sueño con destino a Lima

Guillermina Cossio, representará a argentina en el Campeonato Iberoamericano

La velocista fue confirmada en el seleccionado nacional que competirá en Lima 2026. Con un presente en ascenso y marcas que la posicionan entre las mejores del país, llevará el nombre de Murphy y del sur-sur santafesino una de las grandes citas del calendario.