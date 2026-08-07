LPF

Con la novela de Campaz y la Libertadores en el horizonte, Central sigue su camino

El equipo rosarino recibe a Aldosivi por la cuarta fecha del Torneo Clausura, con el envión que significó el triunfo ante River y con el objetivo de seguir subiendo en las tablas. Mientras tanto, Almirón sigue de cerca la situación del delantero colombiano y ya empieza a planificar el choque con Corinthians