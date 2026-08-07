Rosario Central recibe a Aldosivi este viernes, en el inicio de la cuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, y para los “canallas” se presenta como una muy buena oportunidad para conseguir otro triunfo que los empuje hacia los primeros puestos en la tabla del campeonato actual y en la anual, que definirá la clasificación a las copas del año que viene.
Con la novela de Campaz y la Libertadores en el horizonte, Central sigue su camino
El equipo rosarino recibe a Aldosivi por la cuarta fecha del Torneo Clausura, con el envión que significó el triunfo ante River y con el objetivo de seguir subiendo en las tablas. Mientras tanto, Almirón sigue de cerca la situación del delantero colombiano y ya empieza a planificar el choque con Corinthians
En la persecución de ese objetivo, el “Canalla” tiene en el tanque el combustible premium que le cargó la gran victoria de la fecha pasada ante River en el “Monumental”.
Sin embargo, el conjunto rosarino deberá procurar no distraerse con dos temas calientes que también ocupan su agenda: la novela en la que se metió el delantero Jaminton Campaz y el crucial duelo de Copa Libertadores que se le viene la semana próxima.
En lo que va del Clausura, Central repartió de manera equitativa sus resultados: perdió de visitante ante Belgrano, empató de local frente a Racing y ganó a domicilio contra River.
Este viernes recibe a Aldosivi, un equipo al que debería superar por currículum -los de Mar del Plata ocupan uno de los últimos puestos de la tabla anual y luchan otra vez por mantener la categoría-, pero que tiene antecedentes como para tener mucho cuidado. Por ejemplo, cuando todavía se jugaba el Mundial, Aldosivi sorprendió al meterle tres goles a River y eliminarlo de la Copa Argentina.
Campaz, entre la oferta de México y la continuidad en Arroyito
Pero más allá del rival, Central también tiene focos propios como para caer en peligrosas distracciones. Uno de ellos es la situación del delantero colombiano Jaminton Campaz, que después del gran triunfo del domingo pasado en el “Monumental”, no se presentó a entrenar al día siguiente y le hizo saber a la dirigencia su deseo de ser transferido a un club del fútbol mexicano que le había acercado una oferta económica.
Entre el presidente Gonzalo Belloso, el técnico Jorge Almirón y el capitán y máximo referente del plantel, Ángel Di María, convencieron al “Bicho” para que se quede al menos hasta fin de año, ya que el atacante es una pieza clave para mantener viva la ilusión de ir por un título en la recta final de este 2026.
Después de una semana de incertidumbre y tensión, el nombre de Campaz apareció en la lista de convocados para el choque con Aldosivi, aunque podría comenzar el encuentro en el banco de suplentes.
La Libertadores asoma en el horizonte, pero el foco está en Aldosivi
El otro tema importante en el que piensa Central es el cruce de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians de Brasil. El partido de ida se jugará el próximo jueves 13 de agosto, por la noche, en el Gigante de Arroyito, por lo que Jorge Almirón analiza cuidadosamente el estado físico de sus jugadores para evitar riesgos innecesarios.
El entrenador buscará preservar a futbolistas considerados fundamentales para el compromiso internacional, como los defensores Ignacio Ovando y Gastón Ávila, el mediocampista Franco Ibarra, el juvenil Cantizano, Enzo Copetti y, por supuesto, Ángel Di María, líder futbolístico y anímico del plantel.
Puertas adentro, el mensaje es claro: ir paso a paso. El objetivo inmediato es conseguir la primera victoria como local en el Torneo Clausura.
Después será momento de dejar atrás los conflictos internos y concentrar todas las energías en la serie frente a Corinthians, una llave que aparece como el gran desafío deportivo de Central en esta temporada y que definirá buena parte de sus aspiraciones internacionales.