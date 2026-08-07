Liga Santafesina de Fútbol

Colón de San Justo y La Perla del Oeste definen al campeón del Apertura en una jornada apasionante

La Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol disputará este sábado la 21° y última fecha del Torneo Apertura. Colón de San Justo y La Perla del Oeste llegan igualados con 49 puntos y protagonizarán una definición apasionante. Si uno gana y el otro no, habrá campeón. Si ambos consiguen la victoria, el título se resolverá en un partido desempate organizado por la Liga Santafesina.