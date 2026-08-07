La espera terminó. Después de veinte fechas de intensa competencia, el Torneo Apertura de la Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol llega a su desenlace con un escenario ideal para los amantes del fútbol.
Colón de San Justo y La Perla del Oeste definen al campeón del Apertura en una jornada apasionante
La Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol disputará este sábado la 21° y última fecha del Torneo Apertura. Colón de San Justo y La Perla del Oeste llegan igualados con 49 puntos y protagonizarán una definición apasionante. Si uno gana y el otro no, habrá campeón. Si ambos consiguen la victoria, el título se resolverá en un partido desempate organizado por la Liga Santafesina.
Dos equipos, una misma ilusión y un solo trofeo. Colón de San Justo y La Perla del Oeste afrontarán este sábado la última jornada compartiendo la cima con 49 unidades, luego de una campaña que los tuvo como grandes protagonistas desde el inicio del campeonato.
La definición promete emociones hasta el último minuto. El reglamento establece que si uno de los dos consigue la victoria y el otro no suma de a tres, el ganador se consagrará campeón del Apertura.
En cambio, si ambos logran imponerse en sus respectivos compromisos, la igualdad en la primera posición se mantendrá y el título deberá definirse mediante un partido desempate en cancha neutral.
Una campaña a la altura de un campeón
Los números explican por qué Colón de San Justo y La Perla del Oeste llegan a esta instancia con idénticas posibilidades. Ambos suman 49 puntos, aunque el conjunto de San Justo presenta una leve diferencia en el poder ofensivo con 32 goles convertidos, mientras que La Perla acumula 30 tantos.
Durante todo el torneo sostuvieron una notable regularidad, alternándose el liderazgo y respondiendo con personalidad en los momentos de mayor presión. Fecha tras fecha construyeron campañas de jerarquía, con planteles sólidos y una identidad futbolística que los llevó a disputar el campeonato hasta la última jornada.
Colón de San Justo tendrá una exigente visita frente a Las Flores, consciente de que solamente una victoria le permitirá mantener intactas sus aspiraciones. Del otro lado, La Perla del Oeste será local frente a Ateneo Inmaculada con la misma obligación: sumar los tres puntos para seguir soñando con la vuelta olímpica.
Si ambos cumplen con su tarea, la definición continuará. La Liga Santafesina de Fútbol ya tiene previsto organizar un encuentro desempate en escenario neutral, que se disputaría el martes desde las 21 o, en su defecto, el miércoles en el mismo horario, en una cancha que será definida conjuntamente entre la organización y los clubes involucrados.
Una fecha con mucho más en juego
Más allá de la lucha por el campeonato, la última jornada ofrecerá encuentros de gran atractivo para cerrar el Apertura. Todos los equipos buscarán finalizar el certamen de la mejor manera, ya sea para mejorar su ubicación en la tabla, consolidar su rendimiento o tomar impulso de cara a la segunda parte de la temporada.
programación completa será la siguiente: UNL – Sanjustino; Ciclón Racing – Sportivo Guadalupe; Newell's – Náutico El Quillá; Independiente – Unión; Academia Cabrera – Juventud Unida; Ciclón Norte – Deportivo Santa Rosa; Nobleza – La Salle; La Perla del Oeste – Ateneo Inmaculada; Gimnasia y Esgrima – Colón de San Justo; Cosmos – Nacional.
La Liga Santafesina vivirá una jornada cargada de expectativas. Los ojos estarán puestos principalmente en los partidos de Colón de San Justo y La Perla del Oeste, dos equipos que construyeron una campaña extraordinaria y que llegan igualados a la última fecha.
El Apertura tiene todos los ingredientes de una gran definición: presión, ilusión, incertidumbre y la posibilidad de extender la emoción a un desempate histórico.
Solo restan noventa minutos para conocer si habrá un campeón este mismo sábado o si la historia escribirá un capítulo más con un duelo decisivo entre los dos mejores equipos del torneo.
Sea cual sea el desenlace, el Apertura 2026 ya quedó marcado por la extraordinaria paridad y el alto nivel competitivo que ofrecieron sus principales protagonistas.