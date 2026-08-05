Hay noches que quedan grabadas para siempre en la memoria de una institución. La Salle vivió una de ellas con la puesta en funcionamiento del moderno sistema de iluminación de la cancha Nº 1, una obra largamente esperada que transforma la realidad del club y también del barrio Cabaña Leiva.
La Salle encendió una nueva ilusión: la cancha Nº 1 ya luce con iluminación total
La institución de Cabaña Leiva vivió una noche histórica con la inauguración del nuevo sistema de iluminación de su cancha principal. La obra representa un enorme crecimiento para el club, beneficia a todo el barrio y marca un nuevo paso dentro de un proyecto institucional que apuesta al desarrollo deportivo, la infraestructura y el futuro.
Una obra que cambia la historia del club
La emoción fue compartida por dirigentes, jugadores, socios, familias e hinchas que acompañaron un momento tan esperado. Cuando las luces se encendieron por primera vez, la sensación fue unánime: la noche se convirtió en día y el campo de juego mostró todo su esplendor.
El estreno tuvo además un marco ideal. La Salle recibió a Las Flores II por una nueva fecha del torneo de Primera División de la Liga Santafesina de Futbol, en un encuentro que quedó en la historia no solamente por el resultado deportivo, sino porque significó el inicio de una nueva etapa para la institución.
Detrás de semejante obra hubo meses de planificación, trabajo y esfuerzo. La concreción del proyecto demandó compromiso de dirigentes, colaboradores, empresas, socios y muchas personas que aportaron para convertir un sueño en realidad.
La calidad de la iluminación no solo mejora las condiciones para la práctica deportiva, sino que coloca a La Salle entre los clubes con mejores instalaciones de la competencia local.
Además, permite ampliar horarios de entrenamiento para todas las categorías, optimizar la organización de competencias y brindar mayores comodidades a deportistas y espectadores.
El crecimiento continúa y el sueño deportivo sigue intacto
La emoción de la noche también tuvo palabras. Los dirigentes Lucas Yori y César Rodríguez reflejaron el significado de la obra para toda la familia lasallana.
"Se trabajó mucho para llegar a este momento. Si bien faltan detalles, dimos un paso importante en la institución. Solo tenemos palabras de agradecimiento para todos los que hicieron posible esta obra y acompañaron este proceso. Hoy contamos con una de las mejores canchas de la Liga Santafesina y vamos por más", expresaron.
Los dirigentes también destacaron que el crecimiento no se limita únicamente al aspecto deportivo. "Venimos mejorando los vestuarios, todo el predio y ahora la iluminación, que incluso beneficia a gran parte del barrio Cabaña Leiva. Es una obra que disfrutará toda la comunidad".
Esa visión resume el presente del club. Cada mejora responde a un proyecto institucional pensado a largo plazo, donde la infraestructura acompaña el desarrollo deportivo y social.
Mientras las obras avanzan, el objetivo futbolístico también permanece vigente. La Salle busca volver a pelear por los primeros puestos y recuperar el protagonismo en la máxima categoría de la Liga Santafesina. El trabajo realizado desde las divisiones inferiores comienza a reflejarse en el plantel superior, consolidando una identidad basada en el crecimiento sostenido.
La nueva iluminación simboliza mucho más que columnas, reflectores y tecnología. Representa el esfuerzo colectivo de una institución que nunca dejó de proyectarse hacia adelante y que entiende que cada paso fortalece su identidad.
La Salle celebró una verdadera fiesta. Las luces encendieron la cancha, iluminaron el barrio y también renovaron la ilusión de toda una comunidad deportiva que continúa construyendo su futuro con trabajo, compromiso y sentido de pertenencia.
Porque detrás de cada obra existe una historia de sacrificio, y detrás de cada sueño cumplido aparece otro desafío. En Cabaña Leiva ya comenzó una nueva etapa. La cancha se iluminó, el club sigue creciendo y el camino invita a creer que lo mejor todavía está por venir.
Que no parezca poco. Es una obra que trasciende lo deportivo, fortalece a toda la institución y deja una señal clara: cuando existe un proyecto serio, acompañado por esfuerzo y convicción, los resultados siempre terminan llegando.