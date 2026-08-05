Liga Santafesina de Fútbol

La Salle encendió una nueva ilusión: la cancha Nº 1 ya luce con iluminación total

La institución de Cabaña Leiva vivió una noche histórica con la inauguración del nuevo sistema de iluminación de su cancha principal. La obra representa un enorme crecimiento para el club, beneficia a todo el barrio y marca un nuevo paso dentro de un proyecto institucional que apuesta al desarrollo deportivo, la infraestructura y el futuro.