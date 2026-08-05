Torneo Apertura

Colón de San Justo volvió a ganar y comparte la cima con La Perla a una fecha del final

El Conquistador derrotó 4 a 2 a Cosmos en San Justo y alcanzó nuevamente a La Perla del Oeste en lo más alto del Torneo Apertura de la Liga Santafesina. Con una sola jornada por disputarse, el campeonato quedó al rojo vivo y, si ambos ganan sus compromisos finales, el título deberá resolverse en un partido desempate en cancha neutral.