La Liga Santafesina de Fútbol atraviesa uno de los desenlaces más apasionantes de los últimos años. La continuidad de la vigésima fecha del Torneo Apertura, Copa Sanatorio Garay, confirmó que el campeonato llegará a su última jornada sin un campeón definido.
Colón de San Justo volvió a ganar y comparte la cima con La Perla a una fecha del final
El Conquistador derrotó 4 a 2 a Cosmos en San Justo y alcanzó nuevamente a La Perla del Oeste en lo más alto del Torneo Apertura de la Liga Santafesina. Con una sola jornada por disputarse, el campeonato quedó al rojo vivo y, si ambos ganan sus compromisos finales, el título deberá resolverse en un partido desempate en cancha neutral.
Colón de San Justo hizo los deberes en el Portón del Norte, superó por 4 a 2 a Cosmos y alcanzó nuevamente a La Perla del Oeste en la cima de las posiciones.
La fecha había comenzado el pasado viernes con el gran triunfo de La Perla por 1 a 0 frente a Sanjustino, en un resultado que le permitió adueñarse transitoriamente del liderazgo.
Sin embargo, las intensas lluvias registradas durante el fin de semana obligaron a suspender gran parte de la programación del sábado debido al mal estado de los campos de juego.
La definición quedó abierta hasta el último capítulo
Con la reanudación de la actividad este martes, todas las miradas estuvieron puestas en San Justo. Allí, Colón sabía que únicamente una victoria le permitiría mantenerse en la pelea por el campeonato. El equipo respondió con autoridad y terminó imponiéndose por 4 a 2 sobre Cosmos.
Maximiliano Osurak fue la gran figura de la tarde al convertir dos tantos, mientras que Claudio Albarracín y Diego Pariani completaron la goleada del conjunto dirigido por Mauricio Chiementín. Para Cosmos descontaron Damián Araujo y Guillermo Gozálvez, aunque el esfuerzo visitante no alcanzó para evitar la derrota.
Con este resultado, Colón de San Justo igualó la línea de La Perla del Oeste cuando resta solamente una fecha para la finalización del certamen. El panorama es claro: ninguno de los dos depende del otro para seguir soñando, pero ambos deberán ganar en la última jornada si quieren asegurarse la posibilidad de disputar un desempate por el título.
El reglamento establece que, en caso de finalizar igualados en el primer puesto, el campeón del Apertura se definirá mediante un partido desempate en cancha neutral, lo que alimenta aún más la expectativa de una definición histórica.
Resultados y lo que resta de la vigésima fecha
Además de las victorias de La Perla y Colón de San Justo, la jornada dejó otros resultados importantes. Independiente consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 frente a Juventud Unida con gol de Marcelo Romero, mientras que Ciclón Norte superó por la mínima diferencia a Nacional gracias al tanto convertido por Silvestre Escobedo.
En otro de los encuentros disputados, La Salle y Las Flores II no pudieron sacarse ventajas e igualaron sin abrir el marcador.
Los resultados registrados hasta el momento son los siguientes: Sanjustino 0 – La Perla del Oeste 1 (Lucas Ojeda). Colón de San Justo 4 – Cosmos 2 (Maximiliano Osurak 2, Claudio Albarracín y Diego Pariani; Damián Araujo y Guillermo Gozálvez para Cosmos).
Juventud Unida 0 – Independiente 1 (Marcelo Romero). Nacional 0 – Ciclón Norte 1 (Silvestre Escobedo). La Salle 0 – Las Flores II 0. La programación de la fecha se completará este miércoles 5 de agosto con una atractiva cartelera de encuentros.
Hoy, lo que viene
Desde las 21, Colón recibirá a Ciclón Racing en el predio Nery Alberto Pumpido, con arbitraje de Miguel Mesquida. En el mismo horario, Unión enfrentará a Universidad en Santo Tomé, en la cancha de Independiente, con Lucas Spacessi como juez principal.
También a las 21, Sportivo Guadalupe jugará frente a Newell's Old Boys en el estadio Antonio "Lolo" Bossio de Deportivo Nobleza, bajo el arbitraje de Ignacio Castellano, mientras que Ateneo Inmaculada se medirá con Gimnasia y Esgrima en el Campo de Deportes 8 de Enero, utilizando la cancha de Ciclón Racing, con Ariel Correa impartiendo justicia.
La jornada se completará desde las 21.30 con Náutico El Quillá frente a Academia AC en el estadio Eduardo Roteta, con Nicolás Mottier como árbitro, y Deportivo Santa Rosa ante Deportivo Nobleza en el predio Nery Alberto Pumpido, encuentro que será controlado por Lucas Muga.
Con la cima compartida entre Colón de San Justo y La Perla del Oeste, el Torneo Apertura ingresa en su tramo decisivo. Noventa minutos separan a ambos equipos de la gloria o de una definición extra que promete mantener en vilo a toda la familia del fútbol santafesino.