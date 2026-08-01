La vigésima y penúltima fecha del Torneo Apertura comenzó este viernes en el barrio Mataderos de San Justo con un partido que podía resultar determinante en la definición del campeonato.
La Perla del Oeste ganó en San Justo y es líder hasta que juegue Colón SJ
Con un ajustado triunfo por 1 a 0 sobre Sanjustino, La Perla del Oeste dio un paso enorme en la pelea por el título del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol. El equipo de Andrés Formento quedó como único puntero de manera momentánea y ahora aguarda el encuentro que Colón de San Justo disputará el martes ante Cosmos, luego de la suspensión de la jornada del sábado por las intensas lluvias.
Un triunfo de enorme valor en el Coloso del Oeste
Allí, La Perla del Oeste volvió a demostrar su gran presente futbolístico al derrotar por 1 a 0 a Sanjustino y quedar, al menos por unas horas, como el único líder del certamen.
El conjunto dirigido por Andrés Formento afrontó un compromiso de máxima exigencia frente a uno de los protagonistas del campeonato y respondió con personalidad.
El único gol del encuentro fue convertido por Lucas Ojeda, quien apareció en el momento indicado para darle tres puntos de enorme importancia a su equipo.
La victoria le permitió a La Perla llegar a la cima en soledad cuando resta muy poco para el cierre del Apertura. El equipo de Formento sigue alimentando la ilusión de conquistar el campeonato, aunque todavía deberá esperar el resultado de Colón de San Justo, que mantiene intactas sus posibilidades de recuperar el liderazgo.
Sanjustino, por su parte, dejó escapar una oportunidad importante en su casa. A pesar del esfuerzo realizado durante los noventa minutos, no logró vulnerar la sólida defensa visitante y terminó cediendo un encuentro clave en la lucha por los primeros puestos.
La lluvia modificó el cronograma de la fecha
Las malas condiciones climáticas obligaron a suspender toda la programación prevista para este sábado. Las intensas lluvias registradas en la región hicieron imposible el normal desarrollo de la jornada y la Liga Santafesina decidió reprogramar los encuentros para la próxima semana.
El compromiso más esperado será el que animarán Colón de San Justo y Cosmos. El encuentro fue confirmado para el martes desde las 21 horas, luego del partido de Reserva, y tendrá una enorme trascendencia, ya que el conjunto sanjustino buscará recuperar la punta del campeonato.
El resto de los partidos correspondientes a la vigésima fecha también se disputarán entre semana.
El programa incluye los cruces entre Colón y Ciclón Racing, Ateneo Inmaculada frente a Gimnasia, Juventud Unida ante Independiente, El Quillá contra Academia AC, Nacional frente a Ciclón Norte, Guadalupe frente a Newell's Old Boys, Deportivo Santa Rosa ante Deportivo Nobleza, La Salle frente a Las Flores II y Unión ante Universidad.
Con apenas una fecha por disputarse después de esta jornada, cada punto vale como una final. La Perla ya hizo su trabajo y metió presión en la pelea por el título.
Ahora todas las miradas estarán puestas en Colón de San Justo, que tendrá la responsabilidad de responder para mantener vivas sus aspiraciones. El desenlace del Torneo Apertura promete emociones hasta el último minuto y cada partido adquiere un valor decisivo en una definición que mantiene en vilo a toda la Liga Santafesina de Fútbol.