Torneo Apertura

La Perla del Oeste ganó en San Justo y es líder hasta que juegue Colón SJ

Con un ajustado triunfo por 1 a 0 sobre Sanjustino, La Perla del Oeste dio un paso enorme en la pelea por el título del Torneo Apertura de la Liga Santafesina de Fútbol. El equipo de Andrés Formento quedó como único puntero de manera momentánea y ahora aguarda el encuentro que Colón de San Justo disputará el martes ante Cosmos, luego de la suspensión de la jornada del sábado por las intensas lluvias.