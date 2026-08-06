Todo está preparado, si el clima lo permite, para vivir una nueva edición del Mundialito Qatar 2026, un certamen que año tras año continúa creciendo y reuniendo a cientos de niños en torno al deporte.
Mundialito Qatar 2026: tres días para disfrutar de la pasión por el fútbol
El Complejo Parque Norte de la ciudad de Santa Fe será escenario del 5.º Torneo de Fútbol Infantil "Mundialito Qatar 2026", que se disputará del viernes 7 al domingo 9 de agosto. Equipos, escuelas y academias de toda la región compartirán un fin de semana repleto de deporte, amistad y diversión para las categorías comprendidas entre 2015 y 2020.
El 5.º Torneo de Fútbol Infantil tendrá como sede el Complejo Parque Norte de la ciudad de Santa Fe y se desarrollará durante tres jornadas consecutivas: viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de agosto.
La actividad comenzará este viernes desde las 15 horas, continuará el sábado a partir de las 9 de la mañana y tendrá su gran cierre el domingo con encuentros durante toda la jornada.
Los invitados de la región
Las categorías participantes serán 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, convocando a clubes, escuelas de fútbol y academias provenientes de distintos puntos de la región, quienes llegarán con la ilusión de compartir una experiencia inolvidable dentro y fuera de la cancha.
Más allá de los resultados deportivos, el objetivo principal del torneo será fortalecer valores como el respeto, el compañerismo, la solidaridad y la convivencia entre los más pequeños, ofreciendo un espacio ideal para que cada niño disfrute jugando al deporte que más lo apasiona.
Una invitación para toda la familia
El profesor Fernando Ponce, uno de los impulsores del evento, extendió la invitación a toda la comunidad santafesina para acompañar este importante encuentro del fútbol infantil.
La propuesta está pensada para que familias, amigos y amantes del deporte puedan acercarse al Complejo Parque Norte y disfrutar de tres días cargados de emoción, goles, sonrisas y momentos inolvidables.
Como ocurre en cada edición, los colores de las distintas instituciones participantes le darán un marco especial al certamen, transformando al predio en un verdadero punto de encuentro para el deporte formativo.
El Mundialito Qatar 2026 promete volver a convertirse en una gran celebración del fútbol infantil, donde el aprendizaje, la amistad y la diversión serán los verdaderos protagonistas.
Durante tres jornadas, cientos de chicos tendrán la posibilidad de compartir la misma pasión, representar a sus equipos y vivir una experiencia que seguramente quedará guardada entre los mejores recuerdos de sus primeros pasos en el deporte.
Santa Fe volverá así a ser anfitriona de un evento que apuesta por el crecimiento del fútbol infantil y que invita a toda la familia a disfrutar de un fin de semana diferente, alentando a los más pequeños y acompañando una propuesta que promueve el juego limpio, la integración y los valores que hacen grande al deporte.