Fútbol Infantil

Mundialito Qatar 2026: tres días para disfrutar de la pasión por el fútbol

El Complejo Parque Norte de la ciudad de Santa Fe será escenario del 5.º Torneo de Fútbol Infantil "Mundialito Qatar 2026", que se disputará del viernes 7 al domingo 9 de agosto. Equipos, escuelas y academias de toda la región compartirán un fin de semana repleto de deporte, amistad y diversión para las categorías comprendidas entre 2015 y 2020.