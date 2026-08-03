Cultura

"Historia de una leyenda": el libro que rescata los 106 años del Club Ferrocarril de Vera

Tras dos años de investigación, entrevistas y recopilación de documentos históricos, Luis Alberto "Tungui" Saavedra presentó Club Ferrocarril, Historia de una Leyenda, una obra que reconstruye los 106 años de vida de una de las instituciones más emblemáticas de Vera, desde sus orígenes ferroviarios hasta su profundo impacto deportivo, social y cultural.