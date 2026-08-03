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"Historia de una leyenda": el libro que rescata los 106 años del Club Ferrocarril de Vera

Tras dos años de investigación, entrevistas y recopilación de documentos históricos, Luis Alberto "Tungui" Saavedra presentó Club Ferrocarril, Historia de una Leyenda, una obra que reconstruye los 106 años de vida de una de las instituciones más emblemáticas de Vera, desde sus orígenes ferroviarios hasta su profundo impacto deportivo, social y cultural.

Un siglo de pasión verdolaga: presentó un libro sobre la historia del Club FerrocarrilUn siglo de pasión verdolaga: presentó un libro sobre la historia del Club Ferrocarril
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La historia del Club Ferrocarril de Vera ya tiene su propio libro. Bajo el título Club Ferrocarril, Historia de una Leyenda, Luis Alberto "Tungui" Saavedra concretó un sueño personal y colectivo: dejar plasmado en una publicación el recorrido de una institución que marcó a generaciones de verenses.

Hincha apasionado del club, Saavedra dedicó dos años a reunir fotografías, documentos y testimonios de exdirigentes, deportistas e hinchas para reconstruir una historia atravesada por la pasión, el esfuerzo y el sentido de pertenencia.

VERAUn siglo de pasión verdolaga: presentó un libro sobre la historia del Club Ferrocarril

El resultado es una obra de cuidada edición que invita a recorrer más de un siglo de vida institucional, deportiva, cultural y social, reflejando el papel que el club desempeñó en la construcción de la identidad de la ciudad.

Los orígenes ferroviarios y el crecimiento del club

El libro repasa los comienzos de la institución, impulsada por trabajadores del antiguo Ferrocarril Santa Fe que llegaron a Vera y dieron origen a un club cuyos colores recuerdan a los de Colón de Santa Fe.

También reconstruye el nacimiento formal de la entidad en la vivienda de un reconocido vecino y su posterior desarrollo en terrenos cedidos por personas que compartían el sueño de consolidar un espacio deportivo y comunitario. Primero fue la pista; luego la cancha, ubicada en el tradicional barrio San Martín, históricamente identificado como el sector "de atrás de las vías".

VERAUn siglo de pasión verdolaga: presentó un libro sobre la historia del Club Ferrocarril

Aunque el fútbol fue el motor inicial de la institución, con el paso de los años el club incorporó numerosas disciplinas, entre ellas básquet, handball, taekwondo, patín y boxeo, deporte en el que dio sus primeros pasos el campeón mundial Marcos "Chino" Maidana.

Las páginas también recuperan la memoria de figuras emblemáticas y de equipos que dejaron su huella, como aquellos que disputaron las recordadas finales de la Copa de Oro frente a Unión de Santa Fe y Rosario Central. Entre los nombres destacados aparecen las familias Chacón, Tazare y Biancucci, entre otros protagonistas de distintas épocas.

La identidad de Ferro y el sueño cumplido de su autor

Uno de los capítulos está dedicado a la hinchada, conocida como "Los Cebú", un apodo nacido de una anécdota que con el tiempo pasó a formar parte de la identidad del club: durante un clásico, los simpatizantes rompieron el tejido para ingresar al campo de juego y celebrar, en una escena que recordó a unos cebúes que días antes habían escapado durante una feria local.

La publicación también reserva un espacio para Ferrumbá, la comparsa nacida en la década de 1970 que trascendió el ámbito del club para convertirse en uno de los grandes símbolos del carnaval verense, con el histórico protagonismo de "Gringo" Frigeri, estrechamente ligado a la institución.

La presentación del libro estuvo a cargo de Liliana Mendoza, presidenta de la Asociación Verense de Escritores y antigua maestra del autor en la Escuela N° 6056. También participó Manuel Mudry, quien colaboró con la investigación y recibió, junto a Mendoza, el reconocimiento de Saavedra.

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Visiblemente emocionado, "Tungui" agradeció el acompañamiento de familiares, dirigentes, socios, exjugadores, vecinos y funcionarios presentes en el acto. Además de presentar la obra, exhibió su colección de camisetas históricas del club en una ceremonia realizada en la propia sede de Ferrocarril.

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La edición, de tirada limitada, constituye un valioso aporte para preservar la memoria de una institución que acaba de cumplir 106 años y que forma parte inseparable de la historia deportiva, social y cultural de Vera. Más que un libro sobre un club, la obra de Saavedra se convierte en un testimonio de la identidad de toda una comunidad.

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